Desempató Cenizo y se aprobó la rendición de cuentas

Luego de casi ocho horas de debate, y de interminables cruces entre oficialistas y opositores, se aprobó la rendición de cuentas 2019 con el voto doble del presidente del Concejo Deliberante, Bruno Cenizo.

El oficialismo sumó 10 votos, debido a que, tal como lo había anticipado, la radical Celeste Arouxet rechazó el expediente junto al bloque del Frente de Todos y la concejal Victoria De Bellis (Cuidemos Olavarría). Con el 10 a 10, fue necesario aplicar la regla del voto doble del presidente del cuerpo para desempatar. Así se avaló un déficit de más de 354 millones de pesos que dejó la rendición de cuentas 2019.

Por el lado del oficialismo, que defendió la situación por la inflación y la caída de la recaudación, fue Juan Mujica, el funcionario que abandonó el Ejecutivo para asumir su banca especialmente para esta sesión el que defendió la postura de Juntos por el Cambio y remarcó que "no es la primera vez" en la historia de Olavarría que ocurre algo así.

"El déficit resulta reversible en los primeros meses del año", afirmó.

Desde el Frente de Todos señalaron que los números en rojo de la economía olavarriense se debieron a un "exceso de gastos y no de ingresos" y le apuntaron directamente a la campaña del intendente Ezequiel Galli para mostrar por qué se dio el déficit en 2018 y no en 2019.

"Las tasas tuvieron un incremento, con el impuesto a la piedra se recaudó 599 millones de pesos, 194 millones de pesos más que lo presupuestado", dijo para refutar los argumentos del oficialismo.

Luego fue el turno de Victoria De Bellis de Cuidemos Olavarría quien planteó que es una "responsabilidad muy grande" votar la rendición. "Hasta el 1° de julio, el intendente Ezequiel Galli debe el 23% del gasto total de la Municipalidad de Olavarría a proveedores, cuando para la misma fecha del año pasado la deuda a los proveedores representaba el 14 % de los gastos totales", detalló.

Por su parte, Mercede Landiva (FDT) acusó al Ejecutivo de "dilapidar" y "malgastar" los recursos de la coparticipación que recibe la ciudad por parte de la provincia. También hizo mención al impuesto a la piedra: “Casi un 85 %del impuesto a la piedra fue consumido en gastos corrientes por la actual gestión municipal, 508 millones de impuesto a la piedra. Es el peor desaprovechamiento de la historia de un tributo que nació para ser invertido un 100% en infraestructura y obra pública, es decir para el desarrollo de los olavarrienses “

A continuación la radical Celeste Arouxet tuvo la palabra: “Creo que no hay que hacer un recorte hay que optimizar y eso hay que hacerlo por medio de un control que no es una falta de este gobierno sino del anterior también".

Arouxet había sido crítica del estado de las cuentas municipales y eso le valió los cruces con el intendente. Por eso no sorprendió cuando expuso su desacuerdo con Mujica. "No es moco de pavo lo que estamos hablando, es muy difícil lo que viene. Están las ganas de todos de ayudar al intendente pero se tiene que dejar ayudar, tiene que aceptar el error, tiene que entender que los números no dieron”, planteó

Por su parte Cecilia Krivochen afirmo que “frente a la rendición de cuentas que estamos haciendo en relación al 2019 me gustaría recordarles a los vecinos lo que hemos hecho en relación a obras publicas fueron invertidos más de 19.000 millones de pesos tanto en obras de infraestructura como en el mantenimiento de servicios esenciales que hacen al desarrollo personal y económico de todos los olavarrienses".

También aseguro que “en el 2019 fue en reacondicionadas más de 25 escuelas y jardines de infantes por un monto de $55 millones de pesos “explicando unos de los destinos de los gastos efectuados por el municipio".

