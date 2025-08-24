Jugadora olavarriense reforzó a Tandil en el Campeonato Provincial | Infoeme
Jugadora olavarriense reforzó a Tandil en el Campeonato Provincial

Desde el jueves hasta la mañana del domingo se completó el Campeonato Provincial U13 Femenino y en representación de la Región, Tandil llegó con una refuerzo olavarriense.

Fotos: Prensa AMB

Itatí Catanzaro reforzó a la Selección de Tandil que, en Mar del Plata, finalizó en el 5° lugar de la cita provincial que organizó la Federación Bonaerense de Básquet.

 

Mar del Plata albergó la competencia reservada para Selecciones Femeninas U13 y en Tandil hubo una representante de la Asociación de Básquet de Olavarría.

 

El combinado que se impuso en el Torneo Zonal realizado en la Ciudad, logró una victoria en tres presentaciones y finalizó en el 5° lugar de la clasificación e Itatí Catanzaro fue una de las jugadoras destacadas.

 

 

La jugadora de San Martín estrenó la competencia en la Zona Sur con 8 puntos, luego sumó 19 unidades para ser la goleadora del equipo y, por último, aportó 6 puntos.

 

Los resultados:

Zona Sur:

Tandil 55 – 75 Mar del Plata

Tandil 53 – 83 Bahía Blanca

Quinto Puesto:

Tandil 86 – 47 Junín

 

