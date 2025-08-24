Trágico accidente en ruta 205 se cobró la vida de una niña de 5 años

De acuerdo al reporte completo de La Mañana de Bolívar, un luctuoso accidente de tránsito se produjo este sábado en el kilómetro 253 de la ruta nacional 205, que terminó con la vida de una niña menor de edad.

Un automóvil Volkswagen Gol que circulaba por esa ruta con un pequeño carro enganchado transportando distintos elementos, volcó en ese lugar sin la participación de otros vehículos.

El mismo era conducido por Juan Carlos Yeri y era acompañado por Erica Alicia Yeri, ambos con domicilio en Florencio Varela, en tanto que también viajaban María del Carmen Mastrodoménico y la pequeña Leila Cataleya, de 5 años, oriundas de la localidad de Urdampilleta en el partido de Bolívar.

Según la información recabada hasta el momento, como consecuencia del despiste y posterior vuelco, el conductor del rodado y la menor de 5 años fueron llevados al hospital de General Alvear donde se confirmó el deceso de niña.

En el lugar trabajó personal perteneciente a la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Gral. Alvear, Bomberos Voluntarios y médicos y paramédicos del nosocomio de esa ciudad.

Se instruyen actuaciones judiciales con injerencia de la UFI 20 de General Alvear.

Fotos: LA MAÑANA DE BOLÍVAR.