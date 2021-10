Valicenti destacó que el 90% de la obra pública en la ciudad la financian Provincia y Nación

El Diputado Cesar Valicenti, habló en una entrevista con LU.32 Radio Olavarría sobre la obra pública en nuestra ciudad y sentenció: “El 90 por ciento de la obra pública que hoy se está haciendo en Olavarría, está siendo financiada por Nación y Provincia”.

De esta manera el olavarriense remarcó que la apuesta del Gobierno Nacional por la obra pública y señaló: “Es una gran fuente generadora de trabajo”, además agregó: “Los fondos que están llegando a Olavarría provienen de recursos genuinos, es decir, del aporte de los ciudadanos y ciudadanas de Olavarría y del país”.

En esta línea, el funcionario sostuvo: “Vivimos en un Municipio rico que tiene un ingreso extra con la tasa de extracción minera. Ese debería ser motivo por el que Olavarría debería tener obra financiada por el Municipio, pero lamentablemente ese ingreso extra va a parar a gastos corrientes”.

“Hoy, si Olavarría no contara con el Impuesto a la Piedra no estaría en condiciones de abonar los sueldos, sobre todo porque la gestión actual incremento muchísimo la cantidad de personal, debería recurrir a generar otros ingresos que no sean los de este impuesto o esta tasa”, afirmó Valicenti.

Respecto a la obra pública, el diputado respondió nuevamente sobre la situación de Polo Judicial: “Es una de las obras públicas más importantes en la historia de nuestra ciudad que quedo abandonada en la gestión de Vida. Axel Kicillof decidió presupuestarla y se está destrabando una decisión judicial que no permite avanzar, pero ya está la decisión política de avanzar con la construcción”.

El resultado de las PASO

Tras el escenario que dejaron en el Frente de Todos las Elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, Cesar Valicenti fue muy optimista y sostuvo que lo ocurrido fue “un mensaje claro de la ciudadanía, hay que reflexionar y repensar algunas medidas del gobierno”.

“Hubo que definir cambios nacionales y provinciales para mejorar una propuesta de cara a la ciudadanía, eso se tomó con mucha atención y con una autocrítica muy importante por parte de la fuerza que hoy le toca gobernar al país”, manifestó.

En este contexto señaló la importancia de que “la política tenga el reflejo necesario como para entender el mensaje de las urnas, la expresión del pueblo, y tomar las decisiones importantes de la manera más urgente posible para estar a la altura de las circunstancias”.

De cara a las elecciones generales del 14 de noviembre el funcionario provincial indicó que la estrategia es “tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible, como se hace siempre, porque nosotros consideramos que hay una multi-causalidad del resultado electoral”.

“Hoy estamos en condiciones de mostrar resultados concretos y tenemos que acelerar esos resultados de cara a lo que viene, pero no sólo para ganar una elección sino para revertir la situación de nuestros vecinos, tenemos que lograr revertir algunos problemas estructurales de Argentina”, concluyó.