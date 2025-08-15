Barrio Alberdi: ingresó a una vivienda, robó objetos de valor y fue atrapado por vecinos | Infoeme
Viernes 15 de Agosto 2025 - 19:59hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 - 15 de Agosto de 2025 | 19:46

Barrio Alberdi: ingresó a una vivienda, robó objetos de valor y fue atrapado por vecinos

El episodio tuvo lugar en Velez Sarsfield al 1100. El delincuente se llevó un reloj, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Personal policial aprehendió este jueves a un joven de 27 años que cometió un hurto y terminó retenido por testigos del hecho.

El episodio tuvo lugar en el barrio Alberdi, a la altura de Velez Sarsfield al 1100. Allí, el individuo ingresó a una vivienda y se llevó un reloj, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras cometer el ilícito, el delincuente fue perseguido por el propietario de la casa y retenido con la ayuda de transeúntes que presenciaban la persecución.

Efectivos del Comando de Patrullas se acercaron al lugar y aprehendieron al joven, quien fue trasladado a la Comisaría Segunda.

El individuo fue imputado por el delito “Hurto infraganti”. Interviene en la causa la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 10.

