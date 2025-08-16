Endere: “El Municipio no tiene una política habitacional seria” | Infoeme
Endere: “El Municipio no tiene una política habitacional seria”

El diputado provincial se refirió a la ausencia de una política pública habitacional del Municipio tras las críticas del gobernador Axel Kicillof a la gestión anterior en materia de viviendas.

El diputado provincial Martín Endere criticó la ausencia de una política pública habitacional del Municipio de Olavarría tras los dichos del gobernador Axel Kicillof a la gestión anterior en materia de viviendas.

De esta manera, Endere dijo que “en la gestión de Ezequiel Galli se trabajó de manera responsable para abordar una temática compleja que atraviesa a todos los argentinos. Por eso creamos el Registro de Demanda Habitacional del Partido y, en base a esos datos, se creó un Plan Municipal de Viviendas”.

Esta gestión municipal no ha diseñado ni creado ningún programa de gobierno dispuesto a solucionar la demanda. Se acaban de entregar casas del CECO III y la Municipalidad solo fue la encargada de Ceremonial y Protocolo del acto”, añadió el legislador.

Además, el propio Endere indicó: "anunciaron 100 casas por año durante su gestión y a más de 18 meses no levantaron ni un ladrillo. Deben entender que la problemática habitacional es más compleja que hacer promesas vacías”.

Por otra parte, el olavarriense explicó que “los lotes que entregó el Municipio en Colonia Hinojo surgieron de una ordenanza redactada por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio con las obras correspondientes llevadas a cabo en la gestión anterior”.

Finalmente, el Diputado manifestó: “celebro el trabajo del CECO y espero que puedan continuarlo, pero me gustaría más celebrar una buena gestión municipal con respecto a las viviendas”.

