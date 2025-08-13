Elección de septiembre: una nueva encuesta da un triunfo al peronismo, pero por un margen mínimo

Un nuevo estudio se suma a la guerra de encuestas de cara a la elección en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre. Midió en cada una de las 8 secciones y publicó la suma total. El resultado general fue parejísimo, con menos de un punto de diferencia. Y la pelea por distrito, también: terminó 5 a 3.

El trabajo lo hizo Proyección, una consultora dirigida por el analista Manuel Zunino, presentó un trabajo muy completo: fueron 6.089 casos relevados de manera online, entre el 24 de julio y el 5 de agosto, con +/- 1,24% de margen de error.

Antes de entrar en los números electorales, preguntaron por las principales preocupaciones de los bonaerenses, y por las gestiones y las imágenes del presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof. Con estos datos destacados:

1) La inseguridad / delincuencia es la principal preocupación, con 51,5% de las respuestas.

2) La mirada sobre la gestión del Gobierno nacional terminó con un balance apenas negativo: 47% a favor y 48,5% en contra.

3) La administración bonaerense quedó con peores números: + 43,8% y – 51%.

4) El Presidente también muestra (por poco) mejores cifras de imagen: + 45,3% y – 49,7% contra + 43,8% y – 50,1% del gobernador.

Según explicó Zunino, se trata de una sola encuesta presentada de dos maneras, que es como supone que leerán los resultados los medios y los partidos políticos. Por un lado están los números por sección (la Provincia de divide en 8 regiones electorales) y luego se hace la suma total.

Ese número general es el que aparece con apenas 8 décimas de diferencia: 38,1% a 37,3%, con Fuerza Patria arriba de La Libertad Avanza. Es menos del margen de error del estudio, por lo que puede hablarse de empate técnico.

Además, se marca una fuerte polarización, ya que las otras fuerzas quedan muy alejadas: la alianza Somos (que conforman peronistas, radicales y dirigentes de centro izquierda) tiene 6,1%; la sigue el Frente de Izquierda con 3%; y completan Otros (2,9%), Blanco / Impugnado (4,1%) y Todavía no lo sé (8,5%).

Resultados por sección: 5 para La Libertad Avanza y 3 para Fuerza Patria

Luego, Proyección presenta los resultados por sección electoral. Que tienen tamaños muy dispares y permiten dividir a la Provincia en tres: un tercio de votantes tiene la Primera Sección, otro tercio la Tercera Sección y el tercio final se lo reparten entre el resto de las seis secciones, con mayor preponderancia de la Quinta.

En general, las consultoras coinciden en que La Libertad Avanza es favorita para la Primera Sección y el interior de la Provincia; y Fuerza Patria (el peronismo unido) viene mejor en la Tercera. La gran duda son las diferencias que pueden sacarse en cada región y que terminarán incidiendo en la suma total. (DIB)