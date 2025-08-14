El Municipio avanzará con trabajos de alteo, reconformado, bacheo y entoscado de caminos rurales

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura, informa que se llevaron adelante distintas licitaciones para el mejoramiento de caminos rurales en distintos puntos del Partido de Olavarría.

El miércoles por la mañana en el Palacio San Martín se realizó la apertura de la Licitación Pública Nº 19 “Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cunetas en distintos puntos de la red vial”.

Tal como se describió desde el área de Obras Rurales del Municipio la licitación comprende los trabajos de bacheo, alteo, reconformado y entoscado, en diferentes caminos rurales del Partido de Olavarría, con un presupuesto oficial es de $354.000.000.

Estas obras tienen por finalidad mejorar las condiciones de transitabildad y escurrimiento del agua y la calidad de vida de los vecinos de que viven en la zona rural, como así también asegurar la salida de la producción agrícola-ganadera local.

Mediante esta licitación, que comprende la totalidad de los caminos, tanto sean primarios, secundarios o terciarios, la Municipalidad de Olavarría contratará equipamiento especial para llevar adelante dichos trabajos que comprende: excavadora hidráulica sobre oruga, compactador autopropulsado, camión volcador y motoniveladora.

Por otra parte, este jueves se llevó a cabo la apertura de la Licitación Pública Nº 20 “Alquiler de camiones para realizar el transporte de materiales en distintos puntos de la red vial”. El presupuesto oficial es de $ 95.000.000.

Ambas aperturas contaron con la presencia del director de Obras Rurales del Municipio Mariano Arrignón, el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y los representantes de las empresas oferentes.