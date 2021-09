Wesner: "Quiero construir una Olavarría con más producción y más trabajo"

A pocos días de las PASO, que se llevarán a cabo este domingo, el pulso político de la ciudad entró en la vorágine final de cierre de campañas, y en este marco, Maximiliano Wesner, el primer precandidato a concejal de por la lista del Frente de Todos, habló con Infoeme sobre lo que significa para él este último tramo de campaña y las propuestas que tiene para Olavarría.

“Se vive con mucha ansiedad pero a la vez con mucha calma, porque uno está tranquilo sabiendo la responsabilidad que ha puesto en esto. Tanto yo como cada una de las compañeras y compañeros hemos caminado las calles y hemos puesto el cuerpo de manera incansable”, expresó el actual titular de la ANSES en la ciudad, sobre el trabajo que viene llevando a cabo en relación a su candidatura.

-¿Cómo estás viviendo este período tan particular que es el cierre de campaña?

-Aunque en mi caso particular yo ya venía recorriendo la ciudad y tomando contacto con familias por estar al frente de la ANSES, que implica conocer las realidades de los vecinos y de las vecinas, todo esto me permitió empaparme aún más. El trabajo se intensificó bastante, pero es lo que uno ya venía haciendo, porque yo no creo en esos candidatos que caen de un paracaídas a la sociedad. Yo soy parte de la sociedad, todo candidato tiene que salir del seno de la sociedad.

-Tanto la vida social como la vida política de todo este último tiempo estuvo marcada por la pandemia y sus repercusiones ¿Cómo ves la Olavarría pospandemia?

-Necesitamos volver a la vida que queremos, que es la vida de los asados, de los amigos… La vida que queremos no es solamente la reactivación económica, sino también de la vida social, porque la pandemia no fue sólo un parate económico. Por suerte, los olavarrienses somos testigos de la reactivación pospandemia: el 90 por ciento de la obra pública de la ciudad se está haciendo con fondos nacionales y provinciales, la actividad industrial creció un 19,1 por ciento interanual, tuvimos el mejor junio de los últimos cuatro años, tenemos el informe del Procrear de agosto de este año que sorprende el monto de 1.738 millones de pesos que se están volcando en nuestra ciudad.

-¿Eso quiere decir que Olavarría ya estaría dejando atrás toda esta pausa generada por el Covid?

-Totalmente. Con Victoria Tolosa Paz estuvimos en Cerro Negro y nos contaban que es abismal cómo están trabajando. Hay materias y cuestiones pendientes, pero ya estamos con muchos indicadores y números aún mejores que en la prepandemia. En las demás áreas pasa lo mismo, uno sigue visitando y recorriendo y lo nota cuando hablás con un comerciante o con una pyme.

-¿Cómo pensás el vínculo entre vos y la gente después de todo el trabajo realizado en esta campaña?

-En realidad, lo mismo que estamos haciendo ahora, lo vamos a seguir haciendo cuando estemos en la gestión. Nuestra campaña no es un toco y me voy; compro la carne y la verdura donde lo hace mi vecino y trato de estar receptivo. Mi oficina de ANSES no la uso, prácticamente es un archivo, estoy en la administración y desde ahí voy a la puerta y trabajo ahí, en constante contacto con la gente, y mi gestión en el Concejo Deliberante la veo igual. Creo en la gestión legislativa fuera de las puertas del Concejo. Siempre lo sentí así y creo en la actividad legislativa puertas para afuera también, no solamente redactando un proyecto, viendo un expediente o haciendo de contador.

-Desde tu campaña se revindicó mucho el concepto de unidad y de inclusión, de abarcar a todos los sectores de la sociedad ¿Cómo se llevaría eso al Concejo?

-Yo creo en la igualdad de oportunidades, por eso me parece fundamental que el eslogan que proponemos, la idea de que la Olavarría que queremos tiene que ser de todos y de todas, tanto en el sentido económico como social. Cuando incluís al tren del desarrollo y la producción, en el empleo, a personas que estaban excluidas, estás fomentando el consumo, y es dinero que una persona tiene para incluirse en el mercado, la persona que trabaja tiene dignidad, lo mismo que pasó con la vacunación, en donde no se dejó afuera a nadie.

-¿Eso fue un determinante en el pulso económico y político del último tiempo?

-Sin duda alguna, fue un proceso importantísimo que influyó mucho en lo que está pasando ahora. Nosotros vemos los números de la provincia y ya se han recuperado gran parte de los empleo que se perdieron en la pandemia, en materia industrial tenemos mejores números que el 2019, y todo es gracias a la planificación de la vacunación.

-¿Qué temas y propuestas considerás importantes a tratar en el Concejo?

-Uno de los temas de mucha importancia es el de las localidades, hay que seguir visibilizando la importancia que tienen tanto en materia productiva como social. La importancia de los parques industriales, por ejemplo. Vengo proponiendo la creación de un Fondo de Infraestructura y Mejora para los parques industriales atado a la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan las empresas que están ahí. Otra propuesta es la de las Mesas Participativas Sectoriales, Olavarría las tiene que tener: mesa de Transporte, mesa de Industria, mesa Ganadera, espacios en donde podamos decidir a qué le damos prioridad y en qué destinamos esos fondos.

-Aparte del reclamo histórico de las localidades, hay otro que ya viene siendo tema de debate desde hace mucho tiempo, el de la crisis habitacional. ¿Cómo pensás encarar la cuestión?

-Estamos muy atrasados en materia de vivienda, hace muchos años que no se ejecutan. Recién ahora se empezaron a ejecutar 20 viviendas en la parte del Pikelado. Olavarría es la ciudad del cemento, de la piedra y la cal, es un lugar productivo, y es importante ser crítico y entender que tiene que haber programas accesibles para que la gente pueda tener un hogar. Hicimos un avance importantísimo con el Plan Procrear en la ciudad, pero nuestra idea no es quedarnos ahí, hay que seguir avanzando por más hacía el futuro.

-¿Qué otras propuestas barajás para Olavarría?

-Hay varias más, un proyecto de Señalización de Proyectos Turísticos importante que lo vamos a llevar al Concejo, también tenemos pensado el proyecto de una playa de estacionamiento para camiones, cosa que va a ayudar a cuidar nuestra obra pública y a nuestros habitantes, porque va a evitar accidentes. Aparte de eso, también tenemos una agenda en materia de medioambiente, tenemos una propuesta de reforestación urbana y otro para repensar la separación de residuos, principalmente en los grandes generadores. Esto está atado a materias educativas y culturales, pero hay que empezar con una ordenanza para que las grandes empresas, los hospitales y las clínicas cuiden estos aspectos y empiecen a implementarlo.

-Después de este golpe que fue el Covid en todo el mundo, ¿hay esperanza en los olavarrienses?

-Sí, porque la gente ve el trabajo que estamos haciendo. Cuando hablamos de lo que se decide y lo que se vota en estas elecciones, por lo menos desde mi sector, de lo que se está hablando es de evitar la especulación financiera, no solamente de votar una obra en el Concejo Deliberante. La campaña nuestra no fue en contra de otro espacio político, porque creo que eso significa construir una Argentina del pasado, y justamente no nos podemos permitir volver al pasado. Y cuando hablamos del pasado hablamos del endeudamiento a cien años, por ejemplo, que hizo que en plena pandemia, cuando más lo necesitábamos, no nos dieran créditos. La vida que queremos tiene que ver con los números de la economía que teníamos en 2015, sin duda.

-¿Qué pensás de las repercusiones que tuvieron los dichos de Tolosa Paz con los que muchos polemizaron?

-Tuve la posibilidad de hablarlo personalmente con ella y me dijo lo que se puede ver en el video: que lo dijo en un contexto donde estaba súper relajada y en un momento en que ameritaba decirlo. Yo creo que esas declaraciones tienen que ver de la construcción política que queremos, libre de tabú, donde se pueda hablar de estas cuestiones sin que salgan a atacarla por revindicar el placer o por su condición de mujer.

-Siguiendo con la polémica, en su visita a Olavarría, Martín Lousteau dijo que las fotos del cumpleaños de la primera dama en Olivos habían roto el vínculo entre el presidente y la sociedad ¿Pensás que esto es así?

-No creo que el vínculo con la sociedad se haya roto. El presidente vino y bajó en el monumento a San Martín, pidió las disculpas correspondientes. Aunque yo no lo hubiese hecho, no creo que sea un tema de la agenda política, o un tema que pueda tapar los ATP, el REPRO, el apoyo a la cultura, los Créditos a Tasa Cero a los monotributistas, los más de 83 mil vacunados que tenemos en nuestra ciudad. La gente sabe que un tema así no puede significar más que el hecho de que nunca faltó ningún respirador, ninguna cama. Todo eso es parte de la reactivación, parte de lo que queremos, y una foto no va a opacarlo.