Capturaron a un hombre que intentó robar ropa en un comercio del centro | Infoeme
Viernes 15 de Agosto 2025 - 19:12hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 - 15 de Agosto de 2025 | 18:06

Capturaron a un hombre que intentó robar ropa en un comercio del centro

El hecho se produjo en Rivadavia al 2800. El hombre de 47 años fue captado por las cámaras de seguridad ubicadas en el interior del local mientras robaba ropa interior.

Un hombre de 47 años fue aprehendido luego de haber protagonizado un hecho delictivo en pleno centro.

Según se indicó, el individuo intentó sustraer prendas de ropa interior de un comercio ubicado en Rivadavia al 2800.

Al ser captado por las cámaras de seguridad ubicadas en el interior del comercio, el hombre fue retenido y se emitió un llamado al 911.

Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y aprehendió al hombre, quien fue trasladado a la Comisaría Primera y fue imputado por “Hurto en grado de tentativa”. Interviene en la causa la UFI Nº 10.

