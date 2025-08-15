Tenis: presentaron el Torneo Nacional que se vive en Estudiantes | Infoeme
Viernes 15 de Agosto 2025 - 16:44hs
10°
Viernes 15 de Agosto 2025 - 16:44hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Tenis
 - 15 de Agosto de 2025 | 15:21

Tenis: presentaron el Torneo Nacional que se vive en Estudiantes

En la noche del jueves, se presentó oficialmente el Torneo Nacional Seniors “Hauswagen” que tendrá edición récord de participantes.

El SUM del Parque Guerrero recibió la recepción del evento del año que es el Torneo Nacional Seniors “Hauswagen” que organiza la Subcomisión de Tenis del Club Estudiantes.

 

Jugadores y jugadoras que estarán presentes en esta edición récord realizaron las inscripciones y compartieron un momento lindo de comienzo en lo que serán tres días de pura actividad desde este viernes.

 

El certamen, que tiene 198 parejas totales, se jugará en las once canchas albinegras y La Pedrera funcionará como sub sede.

 

La actividad comenzará con los Dobles Mixtos en todas las Categorías y el sábado será el turno de los Dobles Caballeros y Dobles Damas, para el domingo, disputar las fases finales y conocer a los campeones de la edición 2025.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME