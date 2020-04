Melchor Romero: Internos exigieron beneficios desde el techo de la cárcel

Momentos de suma tensión se registraron en la jornada de este martes en la Unidad Penal N° 10 de Melchor Romero, en el partido de La Plata, donde un número importante de reclusos realizó una protesta en reclamo de beneficios y morigeraciones, todo en el marco de las medidas que se han dispuesto en las últimas semanas para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus en ámbitos carcelarios.

Los fallos y recomendaciones emitidas tanto desde la Suprema Corte como del Tribunal de Casación, además de los reclamos de organismos de Derechos Humanos son los elementos que dan marco al reclamo que se replica en distintas sedes carcelarias, tal cual fue planteado en las últimas horas desde la Unidad 27 de Sierra Chica.

Si bien en la cárcel local se trató de una “huelga de hambre pacífica”, lo sucedido en Melchor Romero guarda como punto en común que se trata también de una unidad con población cercana a recuperar la libertad, y en ello también radica el énfasis del reclamo. En la Unidad 10 la protesta se extendió durante cuatro horas y se levantó luego de una negociación en la que intervinieron representantes de la Defensoría General de La Plata, de la Comisión Provincial por la Memoria, de la plana mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense y el juez de Ejecución de la capital provincial, José Villafañe.

Vale recordar que en los últimos días se conocieron cuatro casos Covid-19 positivos en penales. Uno de ellos es justamente un penitenciario de Romero, pero que se desempeña en la Alcaidía Departamental La Plata N° 3. Los otros tres son: dos agentes de Lisandro Olmos (también en La Plata) y Campana, y un recluso de Florencio Varela.

Por otra parte, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense se informó que en la jornada de este martes fue declarado curado de COVID-19 y dado de alta el Suboficial Principal (EG) numerario de la Unidad 21 Campana a quien le había dado positivo un test de coronavirus.

El agente penitenciario se encontraba internado desde el sábado 11 de abril en la clínica Delta de esa ciudad tras haberse infectado por el virus. El paciente, de 46 años, se recuperó favorablemente y luego que le realizaran dos test que dieron negativos, le dieron el alta médico. En tanto, también les dio negativo el test a los once compañeros del suboficial que estaban en cuarentena preventiva en sus domicilios, quienes fueron dados de alta al certificarse que no fueron contagiados. Se trata de siete integrantes del SPB oriundos de San Pedro, tres de Campana y uno de La Plata, por lo que a partir de ahora se reincorporaron a cumplir sus labores. Cabe destacar que el suboficial cumple funciones en la Guardia de Seguridad Exterior de la Unidad 21, por lo que no tiene contacto con privados de libertad.