Se viene un inicio de semana con lluvia en Olavarría | Infoeme
Domingo 17 de Agosto 2025 - 19:26hs
Domingo 17 de Agosto 2025 - 19:26hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 |  Servicio Meteorológico Nacional
 - 17 de Agosto de 2025 | 18:29

Se viene un inicio de semana con lluvia en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan precipitaciones para este lunes en nuestra ciudad. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el inicio de semana en Olavarría se esperan precipitaciones junto a un tiempo fresco a poco más de un mes del inicio de la primavera. 

Según el pronóstico extendido del SMN, para este lunes se espera una temperatura máxima de 14°C en horas de la tarde y con una probabilidad de hasta el 40% de lluvias aisladas que se extenderán hasta la noche y toda la jornada del martes

En tanto, para el miércoles se espera una temperatura máxima de 15°C con fuertes ráfagas de hasta 59 km/h

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME