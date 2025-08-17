Se viene un inicio de semana con lluvia en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el inicio de semana en Olavarría se esperan precipitaciones junto a un tiempo fresco a poco más de un mes del inicio de la primavera.

Según el pronóstico extendido del SMN, para este lunes se espera una temperatura máxima de 14°C en horas de la tarde y con una probabilidad de hasta el 40% de lluvias aisladas que se extenderán hasta la noche y toda la jornada del martes.

En tanto, para el miércoles se espera una temperatura máxima de 15°C con fuertes ráfagas de hasta 59 km/h.