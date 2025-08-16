Recuperaron un auto de alta gama de Olavarría en una concesionaria de Pehuajó

El pasado miércoles por la mañana, detectives de la DDI de Pehuajó, efectuaron el control de la flota automotriz de una concesionaria de aquella localidad, y procedieron al secuestro de un vehículo importado de alta gama, con pedido de secuestro por el delito de Estafa en Olavarría. Se investigará si el comerciante tenedor incurrió en el tipo penal de “Encubrimiento”, al detentar el rodado de procedencia ilegal.

El personal de la policía de investigaciones efectuó los controles de rigor en la concesionaria de Pehuajó, detectando la presencia de un automóvil BMW color negro con pedido de secuestro activo vigente desde el corriente año 2025, por el delito de “Estafa”, requerido por la titular de la UFI N° 4 de Olavarría, Dra. María Paula Serrano.

De las primeras indagaciones se estableció que el rodado procedía de la ciudad de Olavarría, y la autoridad judicial deberá establecer la responsabilidad de su tenedor, es decir, si receptó el automotor con la intención de ocultación y/o con la finalidad de obtener algún beneficio económico.

En tanto el automóvil fue trasladado en carácter de secuestro a la sede de la DDI y la titular del Ministerio Público podría ordenar su entrega al damnificado o a quien acredite legítima propiedad sobre el bien.

Fuente: Data Trenque