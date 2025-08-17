Se realizó un importante acto en homenaje a San Martín en el Parque Mitre

El Municipio informó que este domingo se realizó el acto en conmemoración del 175º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, en el monumento a su memoria ubicado en el Parque Mitre, que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la participación de funcionarios municipales, referentes institucionales, educativos, de fuerzas armadas y colectividades.

“Quiero resaltar su figura y la responsabilidad enorme de quienes estamos acá bajo este histórico monumento de la ciudad, donde el general nos marca con su índice un destino, que es el destino de la libertad, de la independencia”, enfatizó Wesner al tomar la palabra y saludar a las personas presentes.

“Esta celebración es un pacto de memoria, de comprensión de la historia, de entendimiento y es también un pacto de futuro”, finalizó el intendente de Olavarría.

Durante el desarrollo del acto protocolar se arrió la bandera nacional a media asta, acompañado de un respetuoso minuto de silencio que fue interpretado por Silvio Manuel, integrante de la Orquesta Sinfónica Municipal.

Posteriormente, se llevó a cabo la tradicional colocación de palmas que fueron colocadas en la base del monumento al Padre de la Patria en representación del Municipio de Olavarría, de la Guarnición Ejército Olavarría, del Concejo Deliberante, de la Asociación Cultural Sanmartiniana, de la Logia Obreros del Sud 94 del Oriente de Olavarría y de la Agrupación Veteranos de Naciones de Unidas.

La actividad contó con la participación de la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, el Secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el Secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, subsecretarios y directores del Municipio, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán, concejales de distintos bloques, el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 Teniente Coronel Andrés Galván. el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1 mayor José Alberto Flores Castañeda, el segundo jefe de Regimiento Mayor Juan Manuel Osinalde, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Héctor Hoyos, Bomberos voluntarios de Olavarría con su Comandante Julio Kolman, Inspectora Distrital Marta Casanella, Inspectora de Dipregep Romina Altafini, jefe distrital de educación Julio Benítez, consejeros delegados municipales, el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez, la familia del Capitán de Corbeta Diego Wagner, referentes de la Asociación Cultural Belgraniana, la Agrupación Veteranos de guerra 2 de abril, la Agrupación veteranos Naciones Unidas ciudad de Olavarría, la Agrupación Soldados continentales, de la Logia Obreros del Sud 94 del Oriente de Olavarría, Unión de colectividades representada por las de Italianos, Libaneses, Franceses, Alemanes, Portugueses y Vascos.

Por último, vale destacar la participación de instituciones educativas que concurrieron con sus banderas de ceremonia y autoridades. Se trató la Escuela Primaria 39 “Granaderos de San Martín”, el Instituto de Enseñanza Oral (IDEO), Jardín Rinconcito Feliz de Durañona, Jardín 922, Escuela Primaria 8, Escuela Libertas y el Centro Educativo Alfa & Omega.