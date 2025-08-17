Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”: Recalde sumó su primer triunfo | Infoeme
Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”: Recalde sumó su primer triunfo

En la jornada del domingo se completó una nueva fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” con el primer triunfo de Recalde en la Primera División. Además, ganaron Racing y Sierra Chica.

Fotos: Andrés Arouxet

El Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 3° fecha para la máxima categoría y fue con tres festejos y tres empates.

 

 

La nota en el cierre de la programación fue el primer triunfo de Recalde en la Primera División del fútbol olavarriense. Se impuso a Hinojo en condición de visitante.

 

Además, Racing goleó a San Martín y Sierra Chica hizo lo propio ante Colonias y Cerros en el mediodía dominical.

 

Por último, Estudiantes y Ferro no lograron romper el 0, al igual que Espigas y Embajadores y El Fortín y Municipales también finalizaron en tablas.

 

 

Completada la 3° fecha, Espigas es líder sin conocer la derrota y Racing es su inmediato perseguidor.

 

Los resultados:

En Primera

Sábado:

Espigas 0 – 0 Embajadores

Domingo:

Racing 4 (Santiago Izaguirre -2-, Matías Orozgoiti, Fermín Kolman) – 1 (Emmanuel Appelhans) San Martín

Estudiantes 0 – 0 Ferro

Colonias y Cerros 2 (Nelson Loiza, Rodrigo Rodríguez) – 3 (Miqueas Molina, Jerónimo Belinchón, Braian Palacios) Sierra Chica

Hinojo 1 (Braian Alveira)– 2 (Martín Wilt, Alan Sosa) Recalde

El Fortín 1 (Claudio Giménez) – 1 (Diego del Castillo) Municipales

 

En Reserva

Sábado:

Espigas 2 – 2 Embajadores

Domingo:

Racing 3 – 1 San Martín

Estudiantes 1 – 1 Ferro

Colonias y Cerros 1 – 1 Sierra Chica

Hinojo 1 – 0 Recalde

El Fortín 1 – 2 Municipales

 

