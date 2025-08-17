Otra tragedia en la Ruta 3: un hombre perdió la vida tras el vuelco de una camioneta

En horas de la tarde de este sábado, un trágico accidente se registró en el kilómetro 163 de la Ruta Nacional N° 3, en la curva conocida como “El Despunte”, partido de Las Flores.

Por circunstancias que aún son materia de investigación, Noticias de Las Flores y Noticias de Azul aseguraron que "una camioneta Volkswagen Amarok despistó y volcó de manera violenta".

Como consecuencia del siniestro, el acompañante perdió la vida en el acto, mientras que el conductor resultó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece bajo atención médica.

Según se informó, ambos ocupantes de la camioneta son oriundos del Gran Buenos Aires. Personal policial y de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad vial en la zona.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida.