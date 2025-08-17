Fútbol Local: Racing estrenó la localía con goleada

En el Buglione Martinese, Racing sumó una nueva victoria en el certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

El "Chaira" goleó 4 a 1 a San Martín en su estreno en el Buglione Martinese y, en la tercera fecha, sigue con solo triunfos. Santiago Izaguirre a los 7 minutos y a los 84´, Matías Ordozgoiti a los 64´ y Fermín Kolman a los 81´ marcaron en el ganador, mientras que Emmanuel Appelhans a los 55´ había anotado la igualdad transitoria.

No le fue fácil a los dirigidos por Roberto Tucker, en un duelo de trámite parejo, el ganador aprovechó los errores defensivos del “León” para terminar goleando y sumar su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones.

Había pasado poco y nada cuando llegó la apertura del marcador. Iban apenas 7´ cuando Santiago Izaguirre apareció en el borde del área chica y empujó al fondo de la red el centro de Ordozgoiti que ganó muy fácil la posición y habilitó a su compañero.

Tuvo Izaguirre la oportunidad de ampliar la diferencia sobre el cierre de la primera parte, pero Flocco -en su estreno en el arco de San Martín- se quedó con el mano y recién tuvo revancha a los 84´ para sentenciar el partido y fue con una idéntica jugada, centro desde la derecha tras una mala salida defensiva del elenco serrano y definición al arco vacío y asegurar los tres puntos.

Previamente, había llegado la igualdad transitoria para el representante de Sierras Bayas. A los 55´, Emmanuel Appelhans se hizo de la pelota en ¾ de cancha, se adelantó unos metros y envió la pelota bien lejos de Arista, para un verdadero golazo.

Nada vistosos fueron los goles racinguistas, que sólo debió esperar los yerros rivales para volver a inclinar el duelo a su favor.

Haciendo valer el aire nuevo de las variantes, Racing encontró el segundo festejo a los 64´ con la definición de Matías Ordozgoiti ingresando al área y el tercero con la misma fórmula a los 81´ a través de Fermín Kolman en la primera pelota que tocó.

Quedó tiempo para la expulsión de Becker en la visita y peligrosos remates de Zalazar y Tello para la visita, pero terminó siendo alegría para la “Estrellita” que volvió a sumar de a tres, está vez en condición de local.

Síntesis Racing – San Martín:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Lucas Jara

Racing (4): Nicolás Arista; Facundo Tucker, Nicolás Grigera, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; Santiago Izaguirre, Jonathan Galmez Parra (F. Kolman), Alejandro Cataldi, Matías Ordozgoiti; Thomás Kolman (G. Cataldi), Uriel Mormando (L. Rojas). DT- Roberto Tucker

San Martín (1): Simón Flocco; Braian tello, Maximiliano Braunmuller, Bernardo Mosca (J. Zalazar), Facundo Colo (N. Arce); Joel Pois (L. Becker), Facundo Becker, Tomás Palacios; Tobías Domínguez, Marcos Cortés (E. Palacios); Emmanuel Appelhans. DT- Juan Herrera

Amonestados:

Expulsados: F. Becker (SM)

Goles: 7´ PT Santiago Izaguirre (RAC); 10´ ST Emmanuel Appelhans (SM); 19´ ST Matías Ordozgoiti (RAC); 36´ ST Fermín Kolman (RAC); 39´ ST Santiago Izaguirre (RAC)