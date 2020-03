A 3 años del Indio en Olavarría: “No pierdo la fe en que esto se defina de una vez”

Este jueves se cumplen exactamente 3 años del desembarco en nuestra ciudad del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, un show que en la previa fue visto como una suerte de revancha tras la fallida presentación de los Redonditos de Ricota en los 90´s pero que terminó pasando a la historia por el saldo trágico, ya que se cobró la vida de dos personas, una situación que aún espera por su resolución en el terreno judicial.

Infoeme dialogó precisamente con fuentes ligadas a la instrucción de la causa, quienes ratificaron que la misma se encuentra actualmente en la Cámara de Casación Penal, adonde las partes apelaron luego que la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Azul ratificara la elevación a juicio de las actuaciones bajo la figura de “doble homicidio culposo”, en razón de las muertes de Juan Francisco Bulacio y Javier León, y “lesiones culposas”, por las heridas sufridas por a Marcelo Daniel Furchini, Gonzalo Raúl Acuña, Florencia Montaño Oliver, Gonzalo Ismael Scifo, Alexis Alfredo Arbeloa, Cristina Noemí Sánchez, Walter Bru y Alexis Avillano.

La querella, encabezada por el doctor Ignacio Calonje, titular de la fiscalía de Delitos Especiales, cuestiona el encuadre ya que desde su parte se sostiene que lo sucedido fue un “estrago”. Los únicos imputados que tiene la causa, al momento, son los productores del evento, situación que no se limita a los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, sino también a Eduardo Zurita, todos ligados a la empresa En Vivo SA.

“A veces es cansador”

“Estoy esperaron a que la Cámara dé una respuesta”, narró a Infoeme María José, quien era la pareja de Javier León, una de las dos víctimas fatales que dejó el show en La Colmena. “Es muy lento esto, pensé que iba a ser un poco más rápido, a veces es cansador”, relató.

“No pierdo la fe en que esto se defina de una vez”, añadió buscando poner en palabras la mezcla de sensaciones que le genera cada 11 de marzo. Uno de los puntos que más la desvela tiene que ver con las responsabilidades políticas, más allá de los productores y el Indio, a quien le dedicó un apartado en exclusiva. “Está aún abierta la investigación”, se esperanzó al respecto.

“Veníamos tranquilos, pero tengo un tema con el Indio, me parece una persona tan obvia, tan predecible. El otro día tocó su banda, sin él, pero con un holograma de él, y el fin de semana tiró unas frases alusivas para el día de la mujer, cosa que lo tomo, por lo menos yo, como muy provocativo. Sale a decir algo, mostrarse, siempre en estas fechas, no hay otras fechas en la que aparezca o se muestre de una u otra manera”, le reprochó al vocalista. “El tipo aparece justo en estos momentos, siempre para esta fecha algo dice o hace, eso me jode”, completó sobre el ex líder de los Redondos.

“Tengo la esperanza que el tiempo diga qué va a pasar con él, soy consciente que preso no va a ir, pero yo estoy segurísima que era parte de la producción, más allá que en los papeles no figure. No se quiere hacer cargo de nada, desde el momento que pasó no se hizo cargo, ni siquiera reconoció que tenía gente muerta dentro del estadio, si no hay en la tierra habrá justicia en el cielo”, enfatizó. “Estoy esperando que la justicia se mueva un poco más rápido, es increíble lo lento que son, pero mantengo la esperanza todavía”, concluyó.

“Es todo muy lento”

Mariana, quien era la pareja de Juan Francisco Bulacio, se proclamó ante este Diario de similar forma, inclusive el dolor fue más palpable en sus palabras. Cada nuevo aniversario la ubica en una verdadera encrucijada de la que se le hace imposible zafarse. “Ayer me agarraron ataques de pánico con todo esto, cuando llega la fecha no tengo vida, no puede seguir así, la justicia tiene que cambiar un poco, fijarse que hay gente que está esperando con un dolor en el alma, que no va a descansar hasta que esto tenga un fin, pero con justicia”, expresó.

“Estoy con mucha bronca, está todo muy lento”, añadió. “Mis días son horribles, mis hijos no tienen a su papá, su mamá no tiene a su hijo, sus nietos no tienen a su abuelo y yo no tengo al amor de mi vida”, expresó. También le dedicó un apartado de su conversación al Indio Solari: “no sé por qué no está imputado, es la cabeza de todo esto”, se quejó. “Uno siente mucha impotencia, siento que la justicia podría ser un poco más benévola y preocuparse por los seres queridos que quedan”, continuó.

Quiero Justicia como pasó en el caso de Callejeros, que pasara lo mismo como para tener un poquito de paz

Asimismo, al momento de buscar responsables lejos estuvo de limitarse al vocalista, sino que también dirigió sus dardos hacia productores y políticos de nuestra ciudad. “Se llenaron de plata sus bolsillos y uno se quedó vacío, y no hablo de dinero, me refiero a sin el amor de su vida, la plata para nosotros que somos humildes, no es lo que más nos interesa, lo que más nos interesa es que no lo tenemos a él”, finalizó.