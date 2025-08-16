Nublado y con bajas temperaturas: cómo estará el tiempo este fin de semana | Infoeme
Sabado 16 de Agosto 2025 - 11:38hs
Sabado 16 de Agosto 2025 - 11:38hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 16 de Agosto de 2025 | 10:18

Nublado y con bajas temperaturas: cómo estará el tiempo este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó bajas temperaturas y lluvias aisladas. 

Continúan los días frescos y este fin de semana las temperaturas mínimas lo reflejan, este sábado la mínima esperada es de 4º y la máxima de 11º, en tanto que el cielo permanecerá nublado durante todo el día.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la temperaturas subirán para el domingo con una máxima de 14º y una mínima de 6º.

Sin embargo, nuevamente y durante gran parte del día el cielo estará nublado.

Para el lunes la temperatura volverá a subir y se espera una mínima de 9º y una máxima de 14º. Aunque para la tarde-noche hay probabilidades de lluvias entre un 10 y 40%.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME