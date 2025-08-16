Nublado y con bajas temperaturas: cómo estará el tiempo este fin de semana

Continúan los días frescos y este fin de semana las temperaturas mínimas lo reflejan, este sábado la mínima esperada es de 4º y la máxima de 11º, en tanto que el cielo permanecerá nublado durante todo el día.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la temperaturas subirán para el domingo con una máxima de 14º y una mínima de 6º.

Sin embargo, nuevamente y durante gran parte del día el cielo estará nublado.

Para el lunes la temperatura volverá a subir y se espera una mínima de 9º y una máxima de 14º. Aunque para la tarde-noche hay probabilidades de lluvias entre un 10 y 40%.