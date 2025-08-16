Liga Pre-Federal: los olavarrienses iniciaron el torneo con festejos | Infoeme
Sabado 16 de Agosto 2025 - 3:18hs
 16 de Agosto de 2025 | 01:39

Liga Pre-Federal: los olavarrienses iniciaron el torneo con festejos

En la noche de este viernes comenzó la Liga Pre-Federal para los dos representantes locales y fue con victoria.

Fotos: Andrés Arouxet

Estudiantes y Racing debutaron en la competencia provincial que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y fue con festejos.

 

 

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes derrotó 80 a 57 a Unión y Progreso en un duelo que dominó de principio a fin.

 

Sin Federico Marín, el "Bata" tuvo una buena presentación colectiva pero se destacaron los 18 puntos de Mateo Macrini.

 

 

Por otro lado, en el Valentín Pérez de Mar del Plata, Racing se impuso a Kimberley. Fue 75 a 59.

 

El duelo friccionado y parejo encontró al "Chaira" en ventaja en la primera mitad para luego aumentarla en el complemento con 18 puntos de Manuel Yaben.

 

Además, en la Zona Sur del certamen que otorga plazas a la Liga Federal hubo triunfos para Independiente ante Sarmiento en Tandil por 81 a 59 y Alumni en Tres Arroyos ante Huracán por 79 a 76.

