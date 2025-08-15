Intentó robar elementos del Hospital Municipal y terminó aprehendido

Un hombre de 28 años ingresó al Hospital Municipal e intentó robar pero terminó siendo atrapado por la policía.

El hecho sucedió este jueves cuando el delincuente se llevó un sello que pertenecía a un traumatólogo, un juego de llaves, dos lapiceras y una llave de un vehículo.

Tras ser alertados, el personal del Comando de Patrullas lo aprehendió y recupero los elementos robados.

El hombre fue imputado bajo la caratula de "Hurto en grado de tentativa" que cuenta con la intervención de la UFI Nº 10.