Los incidentes en el municipio generaron cruces en el Concejo Deliberante

Durante la duodécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se trataron dos expedientes el marco de los hechos de violencia sucedidos durante la jornada del martes. Por un lado, el reclamo de la Mesa de Emergencia que pasó del acampe fuera del Palacio Municipal hacia dentro del edificio. Por la tarde, una manifestación que se realizaba frente a la Comisaría Primera se trasladó hacia el Municipio.

En la palabra de los concejales y en la posterior respuesta de la Mesa de Emergencia aparecen diferencias semánticas al describir los hechos. Diferencias que son políticas y no solo una forma de describir lo sucedido durante una jornada de máxima tensión, que terminó con enfrentamientos con la policía.

Cecilia Krivochen, de Juntos por el Cambio, fue la primera en tomar la palabra para dar cuenta del proyecto de comunicación presentado por su partido. “Fue una jornada triste. Es un hecho de violencia, se violentó un edificio público, las imágenes están, no las podemos negar. Se rompieron vidrios, se rompió la escalinata de mármol y hay imágenes de manifestantes intentado sacar baldosas para continuar con esa violencia” señaló. A su vez, calificó como “intimidatorio” el accionar de la Mesa de Emergencia.

El diálogo es el único camino, un diálogo que tiene que ser conducido institucionalmente

Por su parte, Celeste Arouxet (Radicales en Juntos para el Cambio) propuso cambiar la palabra “toma” del proyecto oficialista por “hechos de violencia”. Una pequeña modificación, que tiene una fuerte injerencia en el sentido. Se aprobó la moción en mayoría, con la negativa del Frente Juntos por el Cambio.

Desde el interbloque Frente de Todos, Juan Sánchez, señaló una “tergiversación” de los hechos y dejó en claro el repudio a la violencia. Hizo referencia a “nuestra espera de alguna rectificación o precisión por parte del intendente o de sus concejales en cuanto a que era manifestación con un trasfondo incentivado políticamente”, por las acusaciones realizadas por distintas figuras políticas de Juntos por el Cambio sobre un supuesto “fogoneo” por parte de Juan Grabois de reclamos en municipios gobernados por la oposición. La definió como una acusación “vaga y amplia”.

La indiferencia es violencia y la violencia engendra violencia

“El edificio ese también es de ellos y tienen derecho a ingresar. Inclusive tienen derecho de hacer una sentada y manifestarse públicamente aún en contra de la posibilidad o no que tenga de recibirlos”, cerró Sánchez.

Por su parte, la concejala Victoria de Bellis, del Bloque Cuidemos Olavarría, tuvo un discurso breve pero concreto. “El diálogo es el único camino, un diálogo que tiene que ser conducido institucionalmente”, sentenció. Mientras que, Alicia Almada, fue más allá poniendo en tela de juicio el accionar policial. “La indiferencia es violencia y la violencia engendra violencia”, agregó.

Por su parte, desde la Mesa de Emergencia retomaron los discursos de los concejales y por la noche lanzaron un comunicado aclarando muchas de las palabras que se escucharon en la sesión del jueves. “El bloque de concejales oficialistas interpreta que, en primer lugar, se ingresó de ¿manera abrupta al Palacio Municipal?, que hubo ¿intento de usurpación? y ¿usurpación violenta? Falaz y maliciosamente ensucian nuestra presencia pacifica en ese momento dentro de la municipalidad y fuera de esta, durante estos 22 días de acampe”.

No solo hicieron referencia al término “usurpación”, sino que también anclaron sobre las acusaciones que recibieron que haber sido violentos. “No se registró un ingreso de manera abrupta como dicen, no hay puertas o cerraduras violentadas, el periodismo o las cámaras del palacio no han registrado una sola imagen o video, donde se entrevea algún intento de toma o de violencia hacia terceros, ejercida o incitada por algún compañero o compañera que apoyan estos pedidos”, sentenciaron desde la Mesa de Emergencia.