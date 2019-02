Un grupo de comerciantes locales autoconvocados conformaron días atrás el espacio “Comerciantes Unidos Olavarría”, preocupados por la realidad económica nacional que atraviesa a la Ciudad y algunas problemáticas locales como los incrementos que deberán afrontar a partir de la implementación del nuevo estacionamiento medido.

Antes de una nueva reunión, prevista para este jueves desde las 21:00 en la Biblioteca Popular 1º de Mayo, Infoeme dialogó con Estela Cabrera, propietaria de un comercio de indumentarias en el Microcentro y es una de las referentes de la agrupación.



Sobre la conformación de “Comerciantes Unidos Olavarría” contó: “Empezamos con charlas informales. Primero pensábamos que eran problemáticas individuales y en realidad empezamos a ver cuestiones comunes que vienen de larga data y tienen que ver con una caída del consumo en forma estrepitosa” sostuvo.

“Empezamos dos o tres y después decidimos hacerlo extensivo. Preguntábamos en los comercios y todos nos decían lo mismo: la caída del consumo, las tarifas cada vez más abultadas y toda esta situación que se agravó con el estacionamiento medido, que incluye y provoca una molestia en la gente” agregó Estela Cabrera.

Sobre la realidad del comercio local dijo que se ve afectada con “la baja en el poder adquisitivo de la gente. Solo les alcanza para pagar sus servicios y alimentarse. Y así se relega todo lo demás” advirtió.

Hay comerciantes que pagan 20 o 30 mil pesos de luz. Estamos con muchos problemas, los indicadores nos dicen que no va a mejorar todo esto

Además también se refirió a la situación con el estacionamiento medido: “Tengo mi negocio en Hornos y Vicente López y a la mañana se va a extender hasta una cuadra más. El agravante es que tenemos que hacer trámites y necesitamos el auto para ir a los bancos, hacer los mandados, descargar mercadería y es un problema más y es un costo más que le sumamos al comercio” sostuvo

No sabemos más qué hacer para afrontar los gastos. Las ventas están planchadas

Ante la consulta de Infoeme, por último se refirió a la relación con la Cámara Empresaria: “Es mi fuente de laburo, tengo un negocio y acá nunca vino nadie a decirme nada, a ver cómo me iba. Jamás me preguntaron nada. Estamos abiertos a que acerquen propuestas pero hasta ahora no lo han hecho” explicó.