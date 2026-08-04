ACOP: casi un centenar de parejas en la fecha de las Impares

Más de 90 parejas participaron de una nueva fecha de la Liga Anual que organiza la Asociación Civil Olavarriense de Pádel.

El certamen volvió a ratificar el gran presente que atraviesa el pádel local, con una destacada participación de jugadores y jugadoras y finales de muy buen nivel en los diferentes complejos locales.

En Caballeros Tercera, Juan José Longhini e Ian López se adjudicaron el campeonato tras imponerse en una final muy disputada frente a Ian Barragán y Manuel Zulaica por 6/3, 4/6 y 6/3.

En Caballeros Quinta, Diego Leandro Barzola y Lucas Antonio Peralta festejaron el campeonato al vencer a Lucas Herrera y Leandro Nievas por 7/5 y 6/4.

En Caballeros Séptima, Benjamín y Ramiro Cortejarena se quedaron con el título tras vencer en la final a Axel Etchegaray y Enzo Agustín Rypstra por 7/6 y 6/4.

Por el lado de las Damas, en Quinta, Aldana Moretti y Estefanía Piccente se quedaron con el título tras superar con autoridad a Estefanía Alsina y Karina Yungblut por 6/2 y 6/0.

En Damas Séptima, Mailén Conrado y Carolina Schneider levantaron el trofeo luego de derrotar a Verónica Aylen Andrade y Romina Tello por 6/4, 4/6 y 6/4.

Por último, en Séptima B, Julieta Martín y Analía Macarena Urquiza se consagraron campeonas luego de superar a Maitena Busto y Lana Jordan por 6/3 y 6/4.

Fuente: Prensa ACOP