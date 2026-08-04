El “Bataraz” puso primera rumbo al Pre-Federal y arrancó la pretemporada

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, y con el desafío de volver a ser protagonista, Estudiantes arrancó con la pretemporada.

El entrenamiento se desarrolló durante la tarde-noche de este lunes y comenzó con una sesión de gimnasio y la presencia de todos los jugadores radicados en la Ciudad.

Posteriormente y antes de iniciar las tareas físicas a cargo del preparador físico Daniel Conte, el plantel y el cuerpo técnico fueron recibidos por integrantes de la Comisión Directiva y de la Subcomisión de Básquet.

Durante el encuentro, los dirigentes brindaron la bienvenida al plantel y al cuerpo técnico, destacando la importancia de representar la camiseta “albinegra” y expresando el acompañamiento de toda la institución para la temporada que comienza.

Fuente: Prensa CAE