Provincial de Clubes

El “Bataraz” puso primera rumbo al Pre-Federal y arrancó la pretemporada

Estudiantes comenzó el pasado lunes con los entrenamientos de cara al Torneo Pre-Federal 2026.

Martes, 04 de agosto de 2026 a las 18:21

Por Redacción

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, y con el desafío de volver a ser protagonista, Estudiantes arrancó con la pretemporada.

El entrenamiento se desarrolló durante la tarde-noche de este lunes y comenzó con una sesión de gimnasio y la presencia de todos los jugadores radicados en la Ciudad.

Posteriormente y antes de iniciar las tareas físicas a cargo del preparador físico Daniel Conte, el plantel y el cuerpo técnico fueron recibidos por integrantes de la Comisión Directiva y de la Subcomisión de Básquet.

 

 

Durante el encuentro, los dirigentes brindaron la bienvenida al plantel y al cuerpo técnico, destacando la importancia de representar la camiseta “albinegra” y expresando el acompañamiento de toda la institución para la temporada que comienza. 

 

Fuente: Prensa CAE

 

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