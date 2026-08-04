Se realizará la Feria Regional de Arte, Ciencia y Tecnología

El próximo jueves 13 de agosto, de 9 a 16 horas, se desarrollará en el Centro Municipal de Exposiciones de Olavarría la instancia regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un encuentro que reunirá a la comunidad educativa de la región para compartir proyectos de investigación, innovación y producción pedagógica.

Participarán más de 109 instituciones educativas de los distritos de Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué, pertenecientes a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, además de las distintas modalidades de educación común, especial, educación técnico-profesional, formación profesional, psicología comunitaria y pedagogía social, educación ambiental y educación permanente de jóvenes, adultos y adultos mayores, tanto de gestión estatal como privada.

La Feria es organizada por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación, en el marco del Programa Actividades Científicas Tecnológicas Educativas, y contará con la presentación de 133 proyectos vinculados a diversas áreas del conocimiento, entre ellas Ambiente Social y Natural, Educación Digital, Arte, Ciencias Sociales, Derecho y Ciudadanía, Ciencias Naturales, Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ingeniería y Tecnología, y Emprendedurismo.

Las Ferias de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología constituyen espacios pedagógicos de intercambio donde estudiantes y docentes socializan experiencias de indagación e investigación científica y tecnológica desarrolladas en las instituciones educativas. Estos encuentros promueven el aprendizaje colaborativo, el diálogo con la comunidad y la difusión de proyectos que abordan problemáticas e intereses relevantes para cada contexto.

Durante el ciclo 2026, el programa convocó a más de 231.000 niñas, niños, jóvenes y adolescentes, quienes presentaron más de 12.840 proyectos acompañados por 18.404 docentes. Tras las instancias escolares y las 135 ferias distritales realizadas entre junio y julio, durante agosto se llevan adelante las etapas regionales, mientras que en septiembre tendrá lugar la instancia provincial.

El Programa Actividades Científicas Tecnológicas Educativas también impulsa los Clubes de Ciencias, espacios de investigación colaborativa conformados por estudiantes de acuerdo con sus intereses y las necesidades de sus comunidades. Actualmente funcionan 212 clubes distribuidos en más de 71 distritos bonaerenses.

En esta edición, además, Olavarría será sede de la instancia regional de la Competencia de Fútbol Robótico, y recibirá equipos de General Alvear, Azul, Olavarría y Saladillo que participarán de la instancia regional de robótica de los Juegos Bonaerenses.

Durante la jornada también habrá stands con propuestas de las Direcciones Provinciales de Educación Sexual Integral y Tecnología Educativa. Asimismo, las cooperadoras de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1, la Escuela Primaria N.º 80 y el Jardín de Infantes N.º 916 estarán a cargo del servicio de kiosco.

La invitación está abierta a toda la comunidad para recorrer la feria y conocer las producciones elaboradas por estudiantes y docentes, quienes a través de la investigación, la creatividad y el trabajo colaborativo desarrollan propuestas que contribuyen a comprender y transformar la realidad desde la escuela.























