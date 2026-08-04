Debut y derrota para “El Loco” Torre en Londres

Premier Padel busca tener su propio Wimbledon y desembarcó en la capital del Reino Unido, concretamente en el recinto Olympia, para un nuevo P1 y la primera presentación olavarriense fue con derrota.

Agustín Torre y Álvaro Cepero se presentaron en una de las tres canchas del complejo londinense por los Treintaidosavos de Final y cayeron en tres set ante una pareja que llegó desde la Qualy.

El olavarriense y el español perdieron ante Thomas Leygue y Clement Geens por 6/3, 3/6 y 4/6 en 1:47.

Por otro lado, Federico Chingoto y Alejandro Galán que llegan tras ganar en Sudáfrica, debutarán en el cuadro principal en la jornada del miércoles ante los italianos Flavio Abbate y Álvaro Montiel Caruso.