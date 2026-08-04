El Servicio de Odontología del Hospital realizó una cirugía de alta complejidad

Profesionales del Servicio de Odontología del Hospital Municipal “Héctor M. Cura” llevaron adelante una cirugía de alta complejidad inédita con recursos propios, en el marco de un área que atiende a diario la demanda de toda la comunidad olavarriense y de la región, tanto lo que refiere a urgencias como turnos programados.

Tal como explicaron desde el área el caso puntual se trató de un politraumatismo maxilofacial que comprometió el complejo órbito-malar bilateral, maxilar superior e inferior, con pérdida de varias piezas dentarias.

La intervención, realizada por un equipo especializado en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, permite demostrar la capacidad resolutiva del servicio, que cuenta con personal totalmente capacitado de amplia y reconocida trayectoria.

Específicamente la cirugía involucró a un paciente que ingresó por guardia un sábado a la noche con politraumatismos en el macizo facial, producto de un siniestro vial ocurrido en la localidad de Hinojo tiempo atrás.

En primera instancia se realizaron las aproximaciones de urgencia y posteriormente se programó la cirugía definitiva. “Se trató de una reducción y osteosíntesis de fracturas que involucraban varios huesos del cráneo. Es una cirugía que se realiza en nuestro servicio, aunque en este caso fue de mayor complejidad por la cantidad de estructuras afectadas”, explicó el Dr. Pablo Ferrari, especialista en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial.

El procedimiento se realizó íntegramente en el Quirófano del Hospital “Dr. Héctor M. Cura” con personal, instrumental e insumos de alta calidad, provistos por el Municipio. “A nivel instrumental se utilizó lo que nosotros contamos en el hospital. El recurso humano es fundamental porque sin eso no lo hubiésemos podido realizar. El Municipio proveyó material de ortopedia de muy buena calidad, que eso también determina la calidad de la cirugía”, destacó Ferrari.

El paciente evolucionó favorablemente, no presentó complicaciones y ya se encuentra dado de alta, el tratamiento de recuperación fue complejo y largo porque se tuvo que hacer la rehabilitación de la parte dentaria, que también se hace de forma ambulatoria en consultorio.

El Servicio de Odontología del Hospital está conformado por 6 odontólogos de planta en adultos, 2 en odontopediatría, 2 asistentes, 2 administrativos y la jefatura del servicio. Atiende de lunes a viernes en turno mañana y tarde.

“Tenemos días de demanda con turnos programados y además días de prácticas especiales como endodoncia (tratamiento para salvar dientes dañados), cirugías y prótesis. Y a eso se suman las urgencias que vienen en el día”, detalló la Dra. Carolina Guarrochena, odontóloga general del servicio de adultos.

La atención en el Servicio de Odontología de Adultos está destinada a pacientes mayores de 15 años con carnet hospitalario.

“La estadística de traumatismos es muy alta y muchas veces no tiene la visibilidad necesaria. Somos un equipo que está preparado para afrontar estos traumatismos complejos que vemos diariamente y tratamos de resolverlo de la mejor manera”, señaló la Dra. Paola Leardini, especialista en ortodoncia y ortopedia.

Por su parte, la Dra. Manuela Lucas hizo hincapié en la capacidad del equipo “queríamos destacar que en el servicio de odontología del Hospital tenemos un equipo suficientemente capacitado para resolver este tipo de traumatismos en el servicio de guardia odontológica”.

Cabe agregar por último que el servicio viene realizando cirugías de esta especialidad de forma continua consolidándose como un área clave dentro del sistema de salud municipal.

El equipo de Odontología de Adultos del Hospital Municipal “Héctor M. Cura” está integrado por: María Emilia Matteucci (Jefa del Servicio de Odontología de Adultos), Pablo Ferrari, Carolina Guarrochena, Paola Leardini, Manuela Lucas, Gustavo Cueto y Bernardo Merlos Puyó.