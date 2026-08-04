Gabinete: Juan Pablo Arouxet reemplaza a Laura Gamberini en Desarrollo de la Comunidad

Este martes se comunicaron oficialmente dos cambios en el gabinete municipal. Uno de ellos es el reemplazo de María Laura Gamberini en la secretaría de Desarrollo de la Comunidad por Juan Pablo Arouxet, que hasta ahora fue subsecretario de Deportes.

También se informó la creación de la subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas, que quedó a cargo de Gabriel León.

El mes pasado también hubo cambios, en este caso en el área de Salud.

La Dra. Florencia Lestrada dejó la dirección de Atención Primaria para trabajar en la conformación del Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos y fue reemplazada por Victoria Nogal.

