Se realizan mejoras sobre la Ruta 51

Se están llevando a cabo tareas de mantenimiento y mejora de la traza vial sobre la Ruta Provincial N° 51. Actualmente los trabajos se focalizan sobre el paso a nivel ubicado a la altura del Paraje San Jacinto, a partir de las gestiones llevadas a cabo desde la comuna ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de un sector estratégico para el sector productivo de Olavarría y la región, que a diario es utilizado por vecinos de las localidades, transportistas y una vía de comunicación directa entre el Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires.

Las tareas se iniciaron en la jornada del último lunes y se prevé que continúen durante las próximas semanas, en un abordaje que continuará en el tramo con dirección a la localidad de Loma Negra.

Actualmente se está llevando a cabo una obra que contempla la reparación integral del tendido asfáltico sobre el mencionado cruce de vías. Es por ello que se está llevando a cabo los trabajos de fresado, previos para la nivelación y próximo hormigonado. Inclusive, se llevó a cabo también el mantenimiento y mejora de las banquinas.

Se encuentra reducida la circulación por el sector, por lo que se apela a la colaboración y responsabilidad de conductores.

Semanas atrás desde el Municipio se emitió a la Provincia un detallado informe y relevamiento para solicitar la concreción de este tipo de tareas, en el marco de la comunicación y articulación permanente que se sostiene con el Ejecutivo Bonaerense.