Estacionamiento: "El objetivo es llegar a Marzo con el sistema bien aceitado"

Este jueves se concretó la firma del contrato de adjudicación para la concesión del Sistema Integral de Estacionamiento Medido. La reunión fue encabezada por el intendente Ezequiel Galli y el presidente de Soluciones Virtuales S.A. Ricardo Oscherov.

Además estuvieron presentes: el secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto, y la directora de Asuntos Legales del Municipio, Alejandra Malamud. Mientras que por Soluciones Virtuales participaron también el gerente local, Pablo Koerner, y el coordinador comercial, Guillermo Hamué.

Julio Valetutto habló con Infoeme sobre el recorrido realizado para llegar a esta firma que por cuestiones administrativas “se atrasó un poquito ya que iba a ser a mediados del mes pasado”, señaló el funcionario.

La empresa ahora deberá avanzar con las cuestiones operativas referentes a la finalización de las oficinas, la gráfica, el diseño y colocación de la cartelería y la promoción y generación de los puntos de ventas. Así como también la incorporación y la capacitación del personal.

“Tienen 45 días de un período de traspaso en el que no se cobran multas y el pago es más flexible para que el sistema pueda ser interpretado por los ciudadanos y en ese lapso de tiempo no haya castigos ni costo para los ciudadanos”, explicó Valetutto.

Esta transición comenzará a regir a partir de la implementación efectiva del sistema que “dependiendo de cómo avance la empresa será este mes y parte del otro”, señaló.

La intención del Municipio es, según manifestaron, que las personas incorporen el sistema y puedan hacerlo propio. “En estos 45 días tenemos que hacer mucho hincapié en que la gente entienda cómo funciona y si hay problemas que se puedan solucionar rápido porque el gran objetivo es llegar a Marzo con un sistema bien aceitado”.

Te puede costar pagar lo que antes no pagabas pero peor es si no podes pagarlo porque no entendés cómo funciona o no hay nadie que te ayude, afirmó Julio Valetutto.