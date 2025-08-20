Axel Kicillof calificó de "ridículo" a Javier Milei y lo acusó de mentir con el superávit

Axel Kicillof calificó hoy de “topo ridículo” a Javier Milei, al tiempo que lo acusó de “maquillar las cuentas públicas” para simular un superávit fiscal que no existe. En tono electoral, minimizó las tensiones al interior de Fuerza Patria y pidió el voto para el 7 de septiembre: “Ahora tiene que ser el pueblo el que le ponga un límite”.

Kicillof afirmó, en una entrevista radial, que el rechazo al presidente está creciendo en algunos sectores de la Provincia, y remarcó que "desde el día uno, desde los días previos al triunfo (de Milei en 2023), hay vecinos advirtiendo sobre este ridículo topo que quiere destruir el Estado. A eso se está dedicando Milei".

"La Provincia es un contraste", respecto de las políticas nacionales, dijo Kicillof, una línea discursiva clave en la campaña. Remarcó en ese marco que "avanzamos con propuestas donde Milei se ausenta", sostuvo. "No podemos dejar a tantos comercios, pymes y fuentes de trabajo, estudiantes, discapacitados y jubilados sin alguna cobertura".

En ese plano, Kicillof afirma que su gobierno "acompañó todas las luchas de los sectores que se opusieron a Milei". "Hemos acompañado las marchas en la calle, de estudiantes, de jubilados. Porque no puede ser que se ocupen solamente de la macro, de garantizar un negocio financiero”, se lamentó.

Elecciones de septiembre

Kicillof pidió el voto de los bonaerenses al asegurar que “el 7 de septiembre hay una oportunidad enorme de que el pueblo, en las urnas, defienda la educación, la salud, la dignidad de los trabajadores y le ponga un freno a Milei. Y esto se hace con la boleta de Fuerza Patria”.

“Nos dijeron que ‘no se peleen, no discutan’. Esto lo pusimos de costado para ir con una sola boleta. Es la forma que tiene la Provincia de Buenos Aires y los bonaerenses de ponerle un límite a Milei. Ahora tiene que ser el pueblo el que le ponga un límite", señaló.

Por otro lado, Kicillof habló sobre la jornada clave que se vivirá este miércoles en Diputados, otro de los frentes de residencia: “Había ayer un rumor de que el Gobierno iba a lanzar alguna medida para las personas con discapacidad para impedir que hoy en el Congreso nacional le reviertan el veto que hizo a las leyes a favor”. (DIB)