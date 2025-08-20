Axel Kicillof calificó de "ridículo" a Javier Milei y lo acusó de mentir con el superávit | Infoeme
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 19:36hs
14°
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 19:36hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  Política
 - 20 de Agosto de 2025 | 18:36

Axel Kicillof calificó de "ridículo" a Javier Milei y lo acusó de mentir con el superávit

El gobernador, duro contra el presidente. Dijo que "maquillar las cuentas públicas" y que el verde de las cuentas es mentira.

Axel Kicillof calificó hoy de “topo ridículo” a Javier Milei, al tiempo que lo acusó de “maquillar las cuentas públicas” para simular un superávit fiscal que no existe. En tono electoral, minimizó las tensiones al interior de Fuerza Patria y pidió el voto para el 7 de septiembre: “Ahora tiene que ser el pueblo el que le ponga un límite”.

Kicillof afirmó, en una entrevista radial, que el rechazo al presidente está creciendo en algunos sectores de la Provincia, y remarcó que "desde el día uno, desde los días previos al triunfo (de Milei en 2023), hay vecinos advirtiendo sobre este ridículo topo que quiere destruir el Estado. A eso se está dedicando Milei".

"La Provincia es un contraste", respecto de las políticas nacionales, dijo Kicillof, una línea discursiva clave en la campaña. Remarcó en ese marco que "avanzamos con propuestas donde Milei se ausenta", sostuvo. "No podemos dejar a tantos comercios, pymes y fuentes de trabajo, estudiantes, discapacitados y jubilados sin alguna cobertura".

En ese plano, Kicillof afirma que su gobierno "acompañó todas las luchas de los sectores que se opusieron a Milei". "Hemos acompañado las marchas en la calle, de estudiantes, de jubilados. Porque no puede ser que se ocupen solamente de la macro, de garantizar un negocio financiero”, se lamentó.

Elecciones de septiembre

Kicillof pidió el voto de los bonaerenses al asegurar que “el 7 de septiembre hay una oportunidad enorme de que el pueblo, en las urnas, defienda la educación, la salud, la dignidad de los trabajadores y le ponga un freno a Milei. Y esto se hace con la boleta de Fuerza Patria”.

“Nos dijeron que ‘no se peleen, no discutan’. Esto lo pusimos de costado para ir con una sola boleta. Es la forma que tiene la Provincia de Buenos Aires y los bonaerenses de ponerle un límite a Milei. Ahora tiene que ser el pueblo el que le ponga un límite", señaló.

Por otro lado, Kicillof habló sobre la jornada clave que se vivirá este miércoles en Diputados, otro de los frentes de residencia: “Había ayer un rumor de que el Gobierno iba a lanzar alguna medida para las personas con discapacidad para impedir que hoy en el Congreso nacional le reviertan el veto que hizo a las leyes a favor”. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME