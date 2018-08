Más clasificados a Mar del Plata a falta de una semana para el final

Nuevos deportistas locales lograron su pasaje a la final del certamen que tendrá lugar en Mar del Plata a fines del mes de septiembre.



Como ocurre cada semana, la delegación Olavarría continúa sumando participantes y es así que los nuevos clasificados provienen del Fútbol y del Atletismo (PCD).



En el primero de los casos clasificaron dos planteles femeninos de fútbol del CEF 44 (Sub16 y Sub18) como así también el equipo “Los Amigos” de fútbol playa Sub16. Aún resta definir la final de la categoría Sub14 de fútbol 11 masculino, que se desarrollará la próxima semana y aún mantiene “chances” el plantel de Nacional.



El regional de atletismo (PCD) se desarrolló días atrás en Azul y los clasificados a Mar del Plata fueron:



Intelectual Sub 15: Nicolás Guardia en lanzamiento de bala (EE N°504)

Intelectual Sub 25: Sofía Ávila en salto en largo (CFI N°1)

Milagros Soutrelle en carrera 100 m (CFI N°1)

PC Sub 15: Victoria Galeano en lanzamiento de bala (EE N°503)

PC Sub 20: Juana Orlando en lanzamiento de bala (IDEO)

PC Sub 25: Renzo Quiroga en lanzamiento de bala (CFI N°1)

PC Sub 25: Camila Cabrera en carrera 100 m (IDEO)



Durante la última semana de competencia tendrán actividad Softbol masculino, Beach Vóley, Ajedrez, Tenis de Mesa, Goalball y todas las actividades de Adultos Mayores por lo que se espera que la delegación de Olavarría cuente con un gran número de representantes en Mar del Plata el próximo 29 de septiembre.