Juegos Bonaerenses: Olavarría, sede de la Fase Regional

La Fase Regional de los Juegos Bonaerenses tendrán mucha competencia, tanto para disciplinas deportivas en categorías juveniles, como en personas con discapacidad y personas mayores en Olavarría a través de la Subsecretaría de Deportes.

En las últimas horas se confirmó el calendario de fechas que se prolongarán hasta finales de septiembre y que tendrán a Olavarría como uno de las ciudades que reunirá la mayor parte del desarrollo de la actividad.

La elección desde la organización, ratifica como una plaza deportiva de referencia en el centro de la provincia de Buenos Aires, gracias a la infraestructura y a la permanente articulación entre la Subsecretaría de Deportes con clubes e instituciones locales.

En categorías juveniles, entre otras disciplinas, Olavarría albergará la competencia de softbol, tenis, básquetbol, tenis de mesa y fútbol en sus distintas modalidades, como por ejemplo de 11, 5 y 7 jugadores, como así también fútbol playa y fútbol tenis.

En disciplinas reservadas para personas con discapacidad, en nuestra ciudad se disputará la instancia regional de atletismo, tenis de mesa y boccia.

En cuanto a personas mayores la fecha a agendar será el próximo 19 de agosto, ya que durante el desarrollo de esa jornada Olavarría recibirá a jugadores y jugadores de toda la región para ser parte de la actividad de numerosas disciplinas.

Tal es así que de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad se llevará a cabo la competencia de ajedrez, damas, taba, tenis de mesa, lotería, futbol tenis, orientación, caminata, tenis y pelota paleta.

Fuente: Prensa Municipal