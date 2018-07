Claudio Antista: “Es probable que en Olavarría no haya muchos candidatos nuevos”

El escenario de cara a 2019. Los nuevos y los no tan nuevos. La reelección de Galli, el regreso de Eseverri y el escenario nacional. ¿Resurge Felipe Solá? Vidal, la no tan sucesora de Macri. Una charla de café con análisis político.

Alexis Grierson

@alexisdechillar

En un bar céntrico de la ciudad, y café por medio, se analizó el escenario político. Complejo, en un momento particular. Porque a pesar de que algunos piensen que todavía no, la carrera a 2019 ya largó. ¿Cristina candidata? ¿Macri por la reelección? ¿Galli sigue sus pasos? Son preguntas que aparecen en el imaginario olavarriense.

Y qué mejor que Claudio Antista para analizar y tratar de responder algunas de ellas: sinónimo de comunicación política, el comunicador social participó de varias campañas , muchas de ellas con éxito: desde Juan Manuel García Blanco, pasando por Helios Eseverri, Ernesto Cladera, y el inicio de Gonzalo Bagú en 2015. En una larga pero muy interesante charla, Antista dialogó con Infoeme.

-Después de lo que se conoció en materia de nombres, ¿no cree que habrá mucha “figurita repetida”?

-Antes que la danza de los nombres, siempre es más interesante hablar de la danza de las ideas. De los conceptos. Si hablamos de nombres hacemos la política como un acto deportivo. Quien va, quien no va, el mercado de pases. El tema es para qué hacemos lo que hacemos. Quienes nos van a representar, para qué, con qué concepto de ciudad, provincia país. Si no discutimos eso, es un circuito que se fagocita a sí mismo. Es probable que en Olavarría no haya muchos candidatos nuevos.

-Sin embargo el año pasado se vieron algunos nombres “de recambio”…

-Van cambiando de a poco. Eduardo Rodríguez es alguien “nuevo” pero hace 30 años que juega en política. Me parece genial que tenga aspiraciones y merece jugar ese partido. Volviendo a los “repetidos” después nombran a José Eseverri porque fue intendente dos periodos, por ser hijo de Helios Eseverri, es un hombre permanentemente gravitante, y aun su acción de gobierno no ha quedado olvidada, independientemente del valor que se dé. Ezequiel Galli es una figura nueva: tiene pocos años, ganó la elección por un sinfín de circunstancias de valores propios, suerte local, provincial. Probablemente vaya por la reelección, el equipo de gobierno no tiene otra alternativa. Olavarría ha sido gobernada por personalidades muy fuertes. Nadie le va a dar un voto así porque sí a alguien que se inicia. Lo de Galli es novedoso en la política olavarriense.

-A Galli se le alinearon todos los planetas, absolutamente todos…

-Todos. Tiene edad para empezar a foguearse y ya es intendente. Recordemos que no tuvo actividad política previa. En la Provincia hubo una serie de hechos políticos que hicieron que María Eugenia Vidal se convierta en gobernadora, hoy la mejor imagen política del país. Y el presidente Macri, que fue lo menos fortuito porque era uno contra uno. Estimo que Galli sabe que ese contexto tan ideal no se va a volver a repetir. Es probable que vuelva a ser candidato. Pero que esa situación se repita...en política se puede repetir algún nombre, pero el ecosistema es otro.

-¿Cómo analiza a Macri y Vidal juntos? Uno tiene un desgaste de imagen muy grande, y la gobernadora es la dirigente mejor vista del país, según encuestas. ¿Cómo puede ser el 2019 de ellos?

-No creo que tengan que ver mucho entre sí, sino que se convienen mutuamente. Si bien el presidente Macri está en un desgaste fuerte, que creo se profundizará, no sé si le alcanza para quitarlo de la carrera presidencial por la reelección. Parecería que no. Si no fuese así, no sé si Vidal será candidata a reemplazarlo. Sería si los números previos (que no son exactos nunca) le diesen. Pero por espíritu propio no creo. No es de su palo, de su riñón. Me arriesgaría decir que construiría a una persona como Peña y no como Vidal. Además gobernar desde 2019 será difícil por el bolsillo. Y es entendible que Macri quiera ser reelegido, los méritos y desméritos son propios. Además están realmente convencidos de que van por el buen camino. No sé si la gobernadora Vidal asumiría ese rol, cumpliendo paso a paso lo que se viene realizando. Macri y Vidal funcionan por conveniencia.

-¿Qué pasa con Cristina? Mientras buscan la unidad, que parece imposible, se posiciona como posible candidata..

-Es la dirigente política opositora que más votos tiene en la Provincia. A pesar de la gente que la detesta. Logró más de 3 millones de votos. Y probablemente por el desgaste del gobierno nacional hoy tenga algunos más. ¿Le alcanzaría para ganar? No creo, por el famoso techo. ¿Será candidata? No se sabe. Los dirigentes de la oposición, del peronismo, que no quieren que Cristina sea candidata, la ponen en el lugar de candidata. Porque necesitan que esté visible. Necesitan ese sentimiento anticristina para trasladar esos votos “en contra de”. Que les hace falta.

-¿Cuál considera como “el candidato ideal”?

El mejor ejercicio es quitar los nombres y poner los conceptos. Entonces ahí uno puede ver cuál es su cosmovisión política. Qué tipo de país quiere, modelo quiere. En lo social, lo económico. Si quitamos los nombres, habría mucha gente que estaría inclinada a lo que representa Unidad Ciudadana o el peronismo. Pero como las personas que representan son Cristina Fernández y el gobierno anterior, esa gente termina dándole su voto a un colectivo político que no condice del todo con su postura propia, pero lo prefieren antes que Cristina o alguien del riñón de Cristina. Se vota con la panza, en el sentido visceral. Es probable que sea candidata porque no tiene opciones.

-¿Y si Cristina no es candidata?

Es más probable que la gente que sigue a Cristina acompañe a Felipe Solá. Es una persona que podría reunir. Solá se fue del mundo K (incluso fue candidato con Macri y De Narváez) pero no es un enemigo despiadado del kirchnerismo. El problema de Solá es que viene de la agrupación de Massa. Con lo cual es un problema para Massa. Solá reúne condiciones que Massa no tiene para integrar un colectivo de peronismo ampliado. Está encapsulado.

-¿Y en este escenario cómo queda Cristina?

-En este escenario Cristina puede ser candidata y hacer una gran elección (ganar en primera vuelta y perder en Ballotage) o una persona como Felipe Solá podría pelear la presidencia palmo a palmo.

-¿Y en lo local?

-Y en Olavarría tenes todos esos pedazos con menor conflictividad. Pero están separados. Unidad Ciudadana por un lado con César y Federico, el Frente Renovador con Liliana Schwindt con aspiraciones legitimas, Eduardo Rodríguez con aspiraciones legítimas, podrían convivir incluso. Renovación Peronista, que no sé qué aspiraciones tendrá, quizás más legislativas que ejecutivas, el sector de Miguel y Guillermo Santellán. Todos podrían llegar a armar con un candidato que replique de alguna manera las condiciones de Felipe Solá en Olavarría. Podría ser Liliana Schwindt, podría ser César Valicenti, porque tiene la llegada territorial aunque le falta la comunicación por otros medios para llegar a aquellos vecinos que no necesitan de ese estar en territorio para que puedan ver en él un candidato posible. Y habrá un par más...pero no sé si hay muchos más candidatos a intendente. Para legisladores y concejales hay muchos, pero para intendente…

-No nombró a José Eseverri…

-Tiene peso político propio, también tiene que hacerse cargo de sus errores propios. Y hay que ver si quiere: no sabemos si Eseverri quiere volver a ser intendente. Ni siquiera sabemos si le gustó ser intendente la última vez que lo fue. Porque era mucho tiempo. Es una persona que le gusta jugar en ligas provinciales y nacionales. Es muy bueno negociando política. Pero electoralmente dilapidó un capital. Es extraño, pero pasó. Según su accionar se desprende qué querrá hacer él. Dependerá de su posición político partidaria también.

-¿Quién es EL opositor en Olavarría?

-Es muy difícil…

-Pero a nivel nacional la gran opositora de Macri es Cristina, son antagónicos.

-Eso es claro. En Olavarría, oposición en sentido que jueguen por el puesto de intendente, prácticamente no hay. A no ser José Eseverri. Que lo es a pesar de él. Y en realidad no es tan opositor. José tiene buenas relaciones con el intendente actual. En el imaginario de la ciudad hay una “tranquilidad” de saber que José es lo que está enfrente al intendente Galli. Después si, hay. César Valicenti es un opositor. No sé si tiene ha capitalizado su nombre tanto como para la ciudadanía, en grandes volúmenes de votantes, pueda verlo como opositor. Liliana Schwindt podría estar en esa condición también.

-En su mirada ¿Cuánto cree que hay de desconocimiento y cuánto de intencionalidad en torno a la situación económica de hoy?

-De inocencia cero, no hay nada. Quienes manejan el equipo de gobierno creo que lo hacen expresamente. Sí se equivocaron en pensar que su solo acceso al gobierno y sus tres o cuatro medidas en favor del mercado, eso solo iba a traer capitales productivos. Nada de eso sucedió. Y hoy tomamos una deuda impresionante que representa demasiada parte del PBI y es solo para financiar ganancia financiera. Improductiva por donde se la mire. Esto ya pasó. Sucedió durante el gobierno de Menem (1998), había sucedido entre el 76 y el 83. No hay nada de inocencia. Lo que hay es convicción ideológica y exceso de confianza en lo que representan per sé. Porque son empresarios importantes, pero a nivel global son muy chicos. No para afuera. Si al inversor extranjero los invitas a ganar dinero, ¿cuál vía buscará? ¡La más simple! Traer dinero, convertirlo a pesos, ganar 46%, llevarlo a dolares, y llevartelo a tu casa. Ganaste 46% en dólares. No existe en ningún lado. Es imposible que haya inversiones productivas. Va a haber, mostrarán algunas. Pero en términos de PBI y producción de acá a 10 años, no habrá nada.