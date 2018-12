Fabián Sotes: “Sentí que el momento era éste”

“No me costó escribirlo”, reconoció Fabián Sotes. Obviamente sentarse frente a la computadora y comenzar a escribir no le es extraño, es la labor que desarrolla hace décadas en Azul, en el Diario El Tiempo.

Allí, entre otras tantas tareas que demanda la prensa gráfica hoy en día, se encuentra al frente del área de policiales, pero más aún de lo judicial.

Su presencia es ya casi parte del paisaje de los tribunales azuleños. Referente y persona de consulta para aquellos que tenemos la inquietud o la información a unos 50 kilómetros de casa.

“Surge por una iniciativa de Eduardo Agüero, un colaborador del diario que suele escribir noticias sobre la historia de Azul”, narró acerca de su flamante obra y desafío en la que relata 7 crímenes que ocurrieron en Azul durante el 2007.

Es precisamente ese juego de palabras el que da título y le permite repasar una situación atípica que se vivió hace ya más de una década en la vecina ciudad.

Una situación atípica, esa vez ocurrieron más homicidios en Azul que en Olavarría y Tandil, que por historia siempre tuvieron una problemática delictiva más significativa.

“Fue insólito, no tiene un patrón común ni nada en particular. No hay vinculación entre un caso y otro”, añadió sin querer anticipar mucho más sobre el contenido de su obra.

Lo que sí dejó entrever y se desprende de su labor, es que el relato de los hechos no se limita al crimen en sí, sino también a cómo terminó el proceso judicial, instancias que le tocó cubrir desde su rol periodístico.

Allí es que aparece otro partícipe clave de la obra, el juez Carlos Paulino Pagliere, quien no sólo fue “el respaldo legal”, sino quien además es la pluma del prólogo.

“Sentí que el momento que era este, no me costó escribirlo”

“Disfrute esta fase y me di cuenta que contar lo que a diario hacemos en los diarios, desde el libro tenés otros recursos, disfrute todo ese proceso”, concluyó.

La presentación del libro será este viernes desde las 20.30 en el Círculo Médico de Azul.

Adepa

A fines de Noviembre Adepa le realizó una mención especial por un artículo sobre los juicios por jurados.

Fue en la categoría, precisamente, sobre periodismo judicial, donde compartió terna y galardones con periodistas de diario Clarín.

Es en ello que centró su análisis y foco al momento de analizar la distinción: “Lo veo como un reconocimiento a un medio del interior, no como algo personal”.

“Me reconforta más que lo individual, por eso lo comparto con la gente de Azul, Olavarría, Tandil, que siempre hablo y estamos todos en la misma”, concluyó.