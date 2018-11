Ferro, El Fortín y varios futbolistas se explayaron en las redes

Mientras un jugador del Club El Fortín se encuentra imputado por “atentado a la autoridad” e “Infracción de la Ley Nacional de Deportes”, los clubes dieron a conocer un comunicado a través de sus redes sociales.

A los 49 minutos de la segunda parte, Jonathan Campos puso el 2 a 0 que le permitió al “carbonero” seguir en carrera en el Torneo Anual de la Liga de Fútbol de Olavarría y que desató los hechos de violencia que no permitieron que el cotejo por los Cuartos de Final terminara.

Un niño lastimado, 7 futbolistas y el entrenador del Club El Fortín informados y un jugador del elenco visitante aprehendido e imputado por “atentado a la autoridad” e “Infracción de la Ley Nacional de Deportes” fue el otro resultado del partido.

Finalizado el cotejo, ambos clubes emitieron comunicados repudiando los hechos violentos: “Ferro derrotó 2 a 0 a El Fortín y clasificó a semifinales del Torneo Anual. Lamentablemente, lo que tendría que haber sido una fiesta se empañó con hechos de violencia a minutos de terminar el partido. Repudiamos este accionar enérgicamente desde nuestra institución” dijeron desde la entidad “carbonera”.

Por otro lado, la Comisión Directiva de El Fortín sostuvo a través de sus redes sociales: “Felicitar...En nombre de los dirigentes queremos felicitar a los jugadores y cuerpo técnico de nuestro querido CLUB por dejar todo en la cancha, por defender nuestros colores y por brindarse al máximo. A pensar lo que viene a partir de enero, el Federal. Y desde este portal REPUDIAMOS los hechos de violencia generados por diferentes personajes que le hacen mal al fútbol....esperamos que la justicia actúe y que se aplique la sanción que se tenga que aplicar desde la Liga o quien corresponda a quienes incentivaron a la violencia...que también están identificados…”.

También los jugadores de la escuadra visitante repudiaron los hechos de violencia y se mostraron en defensa de su compañero, además de recibir la respuesta y el apoyo de jugadores de otros clubes.

"Ante los hechos sucedidos el día de ayer y luego de una autocrítica grupal, somos conscientes de excesos cometidos en la protesta frente a ciertas injusticias arbitrales. Repudiamos totalmente los hechos de violencia física contra el arquero de Ferro. Creemos que el deporte no se trata de eso, el rival de turno no es enemigo. Ante este escenario, lo primordial es ubicar las responsabilidades en su lugar. El operativo policial de resguardar la integridad de cada persona no fue el adecuado. El resultado general de estas inoperancias culmino con un jugador de fútbol demorado y acusado de agredir a un efectivo policial, cuando los verdaderos violentos no sabemos nada, tampoco fueron detenidos. El mal desempeño recae en un compañero que no hizo nada de lo que se lo acusa. De nuestra parte en nombre de todos los que componemos el equipo de 1ra división del Club Social y Deportivo El Fortín, felicitamos a Ferro por la victoria y reafirmamos el ambiente familiar que hemos transmitido y promovido a lo largo del año" fue el texto que elijieron los dirigidos por Gabriel Senzacqua.