Racing fue el ganador del Torneo de Invierno de El Fortín

Organizado por la Subcomisión de Básquet del Club El Fortín y con cambios en su tradicional formato, se completó la tradicional competencia reservada para el básquet formativo de la Región.

Destinado a la categoría U21, categoría que no cuenta con una competencia regular durante la temporada, e iniciando el pasado miércoles, se completó el certamen con la consagración de Racing que se impuso en los dos duelos del triangular final disputados durante el transcurso del sábado.

Cerrando el Torneo de Invierno, el “Chaira” derrotó a Estudiantes y previamente se había impuesto a Deportivo Argentino para quedarse con la copa.

Los resultados:

Estudiantes 78 – 52 Deportivo Argentino

Deportivo Argentino 48 – 61 Racing

Estudiantes 53 – 78 Racing