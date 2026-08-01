Gran marco en el “Súper4 de Invierno” de Minibásquet

La Asociación de Básquet de Olavarría organizó el “Súper 4 de Invierno” para la categoría Mini y fue un éxito de público para ver a cuatro de los equipos que participan de la competencia oficial.

En el gimnasio central del Parque Olavarría, y pensando en una nueva instancia de formación y en reunir fondos para las presentaciones de las Selecciones a nivel provincial, hubo una extensa jornada con seis partidos y buen marco de público que disfrutó de la propuesta.

Racing, Ferro, El Fortín y Sport Club Trinitarios completaron tres partidos cada uno y fue el “Carbonero” el que logró las tres victorias.

Los resultados:

Racing 38 – 70 Ferro

El Fortín 18 – 48 Sport Club Trinitarios

Racing 20 – 54 Sport Club Trinitarios

Ferro 68 – 21 El Fortín

Racing 24 – 25 El Fortín

Ferro 37 – 28 Sport Club Trinitarios

Fuente: prensa ABO