Chingotto y Galán jugarán la Final de Pretoria ante debutantes

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño logró la clasificación a la Final del P1 disputado en Sudáfrica y por primera vez en la temporada no enfrentarán a los “Golden Boys”.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Juanlu Esbri y Carlos “Sanyo” Gutiérrez en la primera de las Semifinales de Caballeros y se quedaron con la victoria. Fue 7/5 y 6/4 en 1 hora y 10 minutos.

La “Chingalán”, luego de la ausencia en la definición por el título en Málaga buscará el trofeo ante Javier Leal y Francisco Guerrero que jugarán su primera final de Premier Pádel tras vencer a Arturo Coello y Agustín Tapia por un doble 7/5.