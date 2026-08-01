Golf: se completó una nueva fecha del Ranking “114° aniversario del CAE”

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Medal Play 18 hoyos dividido en tres Categorías por hándicap y mucha participación.

En Hasta 13 de Hándicap la victoria fue para Conrado González Pini con 67 golpes que fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo y Hernán Denegri con 73 golpes.

Pablo Coria con 67 golpes se quedó con la victoria en De 14 a 24 y lo acompañaron en el podio Julio López con 68 golpes y Fernando Recalde con 71 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo festejó Mariano Palacios con 68 golpes. Daniela Manarino con 69 golpes fue segunda y Fabián Bahl con 71 golpes se ubicó en el tercer lugar.

La actividad retomará la próxima semana con el Medal Play 9 hoyos semanal, el día miércoles, enmarcado en el Ranking “Piana del Sole”.

Fuente: prensa CAE