El intendente de 25 de mayo obtuvo una sentencia millonaria contra IOMA

(Infocielo)

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, anunció un bono extraordinario de $200.000 para los trabajadores municipales luego de que avanzara favorablemente en la Justicia el reclamo del municipio contra IOMA por una deuda millonaria. El jefe comunal aseguró que los fondos recuperados serán destinados a los empleados de la comuna.

El caso genera un importante antecedente en medio de una discusión que atraviesa a varios municipios bonaerenses: las deudas que IOMA mantiene con gobiernos locales por prestaciones y servicios en los hospitales municipales.

Mientras distintas comunas han realizado reclamos ante el organismo y recurrido a canales administrativos o gestiones políticas para intentar destrabar los pagos, 25 de Mayo decidió llevar el conflicto a la Justicia y obtuvo resultados favorables.

El conflicto entre el Municipio de 25 de Mayo y la obra social bonaerense que preside Homero Giles viene de tiempo y la acreencia total reclamada por el municipio es de 800 millones de pesos.

En marzo de 2025, el intendente Ramiro Egüen decidió acudir al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la Dra. Cintia Carolina Soto, luego de varias intimaciones legales desoídas por la mutual provincial.

El reclamo inicial correspondía a una deuda de más de $140 millones que IOMA mantenía con la comuna, vinculada principalmente a prestaciones del Hospital Saturnino Unzué, que con los intereses llevaron la cifra a percibir a 256 millones de pesos

Qué resolvió la Justicia



El último movimiento relevante del expediente se produjo el 16 de septiembre. En un proveído, la jueza Soto aprobó la liquidación practicada el 11 de agosto por $256.066.802,30, monto que no había sido observado por ninguna de las partes una vez vencido el plazo correspondiente.

Se trata de una sentencia judicial favorable con embargo ejecutivo, una instancia dentro del juicio de apremio, es decir, un proceso destinado al cobro compulsivo de una deuda.

Por eso, el dato judicial concreto que surge de la resolución es la aprobación de esa liquidación por más de $256 millones.

La resolución también deja asentado que el expediente continúa dentro de la etapa de ejecución del reclamo, luego de que quedara firme la liquidación por no haber sido cuestionada por las partes dentro del plazo procesal.

De la deuda de IOMA al bono para los municipales



Con ese resultado judicial como telón de fondo, Egüen decidió convertir el recupero en un beneficio directo para los empleados municipales.

El anuncio lo realizó el último domingo durante la tradicional cena por el Día de los Municipales que reunió a más de 650 trabajadores en el Salón de Bomberos Voluntarios.

“Quiero anunciarles que esos 264 millones de pesos los vamos a repartir equitativamente entre todos y cada uno de ustedes en un bono extraordinario, por única vez, de 200.000 pesos. Eso es lo que se han ganado ustedes por su esfuerzo diario”, anunció el intendente ante los trabajadores.

Allí, Egüen también confirmó un aumento salarial del 12,5%, destacó el estado de las cuentas municipales y anticipó nuevos beneficios para los empleados.

La planta municipal está integrada por unos 1.250 agentes, de acuerdo con los datos difundidos por la propia gestión. El bono anunciado será distribuido de manera equitativa entre los trabajadores, según confirmó Egüen.

Más beneficios y el mensaje político de Egüen



Pero el encuentro tuvo además una fuerte definición política: el intendente que tuvo un paso fugaz por La Libertad Avanza y que retornó al vecinalismo confirmó públicamente que buscará la reelección en 2027.

“Voy a ir a la reelección por ustedes, para seguir defendiendo los derechos sociales de los trabajadores”, afirmó el intendente de 25 de Mayo.

Durante el encuentro, el intendente también anticipó proyectos que serán enviados al Concejo Deliberante para ampliar los beneficios destinados a los trabajadores municipales.

Entre ellos aparece la creación de un coseguro propio para cubrir prestaciones que IOMA no otorgue, además de contingencias médicas y traslados. También presentó el programa “Sonrisa Feliz”, destinado a brindar atención odontológica a los empleados municipales.

A eso se suma un esquema de créditos directos para los trabajadores, que según explicó podrá utilizarse para afrontar gastos vinculados a refacciones de viviendas, compra de motos y bicicletas, cuestiones de salud o sepelios.

Egüen aprovechó además el encuentro para reivindicar el rol de los 1.250 empleados municipales y cuestionar los prejuicios sobre la administración pública.

“Tenemos que erradicar dos estigmas: que los políticos son todos corruptos y que los empleados municipales son todos vagos. Ya estamos en el camino de erradicarlos. Ni tenemos una conducción política corrupta, ni tenemos empleados vagos; estoy orgulloso del trabajo que cumplen en cada área”, afirmó.