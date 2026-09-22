Un hombre de 33 años que quiso entrar a robar una despensa el pasado domingo terminó aprehendido.
La captura se produjo en Vicente Bahía al 3000, a unas tres cuadras del comercio donde, en instantes previos, había intentado ingresar por una de sus ventanas con intenciones de hurto.
Según se informó de manera oficial, el hombre se tornó hostil con los efectivos policiales y opuso resistencia al momento de su identificación.
Además, al cursar sus datos en el sistema informático se constató que tenía captura activa desde el 14 de octubre del 2025 a pedido del Juzgado Correccional de Olavarría.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera, a disposición de la UFI 7.
Arrestado por intentar entrar a una despensa por la ventana
El acusado es un hombre de 33 años. Al momento de ser aprehendido se resistió y, sumado a ello, la Policía comprobó que tenía pedido de captura desde octubre del 2025.
Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 14:04
Por Redacción