Entró a una casa por la fuerza y rompió una cautelar: fue aprehendido



Personal del Comando de Patrullas arrestó a un hombre de 36 años por violación de domicilio y desobediencia.



Fue el fin de semana en Villa Mailín, luego de que el masculino ingresara por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, con quien tenía una restricción de acercamiento vigente emitida por el Juzgado de Familia N°2, bajo la carátula “Protección contra la violencia familiar (Ley 12569)”.



Además de concretar la aprehensión del agresor, el personal policial recogió una bicicleta y una tobillera de violencia de género.



Interviene la UFI 5 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.





Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia familiar y/o de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas. En Olavarría, comunicate con la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad al teléfono de guardia (2284) 583337 – llamadas y mensajes las 24 horas -, o con la Comisaría de la Mujer al 480100.