Policiales

Entró a una casa por la fuerza y rompió una cautelar: fue aprehendido

Un hombre de 36 años incumplió una prohibición de acercamiento en el marco de una causa de violencia de género. Ocurrió en Villa Mailín.

Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 11:41

Por Redacción


Personal del Comando de Patrullas arrestó a un hombre de 36 años por violación de domicilio y desobediencia.

Fue el fin de semana en Villa Mailín, luego de que el masculino ingresara por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, con quien tenía una restricción de acercamiento vigente emitida por el Juzgado de Familia N°2, bajo la carátula “Protección contra la violencia familiar (Ley 12569)”. 

Además de concretar la aprehensión del agresor, el personal policial recogió una bicicleta y una tobillera de violencia de género.

Interviene la UFI 5 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.


Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia familiar y/o de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas. En Olavarría, comunicate con la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad al teléfono de guardia (2284) 583337 – llamadas y mensajes las 24 horas -, o con la Comisaría de la Mujer al 480100.

 

 

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