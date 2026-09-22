Tres clasificados en la Región Pampeana Sur

Transcurrida la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur, la primera fase comienza a entrar en su recta final y algunos equipos ya consiguieron el objetivo de avanzar a la siguiente instancia. En la Región Pampeana Sur son tres los conjuntos que, hasta el momento, tienen asegurada su continuidad en el certamen.

Uno de ellos es Santa Rita de Piedritas, representante de la Zona 2, que logró sacar la diferencia necesaria para garantizarse uno de los lugares de clasificación. A su vez, Deportivo Norte de Mar del Plata hizo lo propio en la Zona 4 y también tiene asegurado su boleto para la próxima fase.

El tercer clasificado pertenece a la Zona 5. Se trata de Ministerio Obras Públicas de Quequén, que luego de los resultados registrados en la cuarta jornada confirmó matemáticamente su presencia en la instancia siguiente.

Entre los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría, el mejor ubicado es Estudiantes. El equipo dirigido por Mauricio Peralta. mantiene puntaje ideal después de cuatro jornadas y se encuentra muy cerca de confirmar matemáticamente su clasificación.

El Bata suma una importante ventaja sobre sus perseguidores y actualmente le lleva seis puntos a Argentinos de 25 de Mayo y a El Fortín, cuando todavía quedan seis unidades en disputa. De esta manera, el conjunto albinegro depende de sí mismo para cerrar su clasificación y continuar su camino en el certamen.

La definición de las diferentes zonas comenzará a tomar forma en las próximas jornadas, con varios equipos todavía en carrera por los lugares disponibles.

Hasta el momento son 19 los equipos que ya confirmaron su clasificación a la siguiente fase del Regional Amateur. Entre ellos aparecen instituciones de marcada trayectoria en el fútbol del interior argentino, como General Paz Juniors, Guaraní Antonio Franco, Ben Hur de Rafaela, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Pacífico de General Alvear y Alumni de Villa María, entre otros.

Con dos fechas por delante para completar la fase inicial, la competencia entra en su momento decisivo y cada punto comienza a tener un valor determinante para definir quiénes continuarán en carrera.

