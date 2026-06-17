Afiliados autoconvocados de IOMA exigen debate en la Legislatura

Un grupo de afiliados autoconvocados de IOMA difundió una carta dirigida a legisladores de la provincia de Buenos Aires en la que expresan su preocupación por la falta de tratamiento legislativo de la situación de la obra social y exigen que el tema sea debatido con urgencia.

La presentación surge luego de que las sesiones especiales convocadas los días 8 y 11 de junio no pudieran avanzar en el tratamiento de distintos proyectos vinculados a IOMA, debido a que no contaban con dictamen previo de comisión y requerían una mayoría especial para habilitar su discusión.

En el documento, los afiliados consideran “inadmisible” que no se haya habilitado el debate en el recinto y sostienen que la decisión desconoce la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras bonaerenses que enfrentan dificultades para acceder a prestaciones médicas, medicamentos y tratamientos.

Además, remarcan que la situación de la obra social “no es un asunto menor ni accesorio”, ya que involucra directamente la salud de una gran cantidad de afiliados en toda la provincia.

Los autoconvocados también cuestionaron lo que calificaron como una falta de compromiso con la ciudadanía y señalaron que la postergación de la discusión responde a intereses partidarios por encima de las necesidades de la población.

En otro tramo de la carta, reclamaron a los representantes legislativos que asuman su responsabilidad institucional, promuevan el diálogo y brinden respuestas concretas a los problemas que atraviesan los afiliados.

Por último, ratificaron que continuarán impulsando distintos reclamos vinculados al funcionamiento de IOMA, entre ellos la defensa de la autarquía de la obra social y el respeto de los derechos adquiridos por sus afiliados.

“Exigimos que el tema sea discutido con la seriedad y celeridad que se merece”, concluye el escrito difundido por los afiliados autoconvocados.