“Testeate, elegí saber”: la campaña para test gratis de VIH y Sífilis

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS) y el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR), promueve la disponibilidad de testeos rápidos, gratuitos y confidenciales para la detección de VIH y Sífilis.



Bajo la premisa “No te quedes con la duda, elegí saber”, en el mes de octubre comenzarán a funcionar dos centros de testeo descentralizados. Tales controles tienen como objetivo promover el acceso al diagnóstico temprano. Se trata de exámenes sencillos que brindan resultados confiables en pocos minutos a partir de una sola muestra de sangre.



Para facilitar e incentivar la realización de las pruebas, no se requiere presentar documento de identidad ni orden médica.

Los puntos y horarios de atención disponibles serán el CAPS Nº 5 (Beruti 4100), de lunes de 11:00 a 13:00 hs y el CAPS Nº 7 (Pueyrredón y Ayacucho), los jueves de 11:00 a 14:00 hs.



Desde el área destacaron que las infecciones de transmisión sexual no discriminan y pueden afectar a cualquier persona por igual, recordando que es posible convivir con el virus durante años sin presentar síntomas visibles y que el test es la única forma efectiva de detección.

