Una empresa de viajes de egresados denunciada por daños y perjuicios

Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela Técnica 2, el Instituto Privado de Sierras Bayas y la Secundaria 2 de esa localidad denunciaron a la empresa Viafin por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato de un viaje de egresados.

La firma se concretó en el año 2022 y durante el 2023 se pagaron las cuotas pactadas con normalidad. De acuerdo a lo explicado por una de las madres, en el contrato se especificaba que las cuotas serían fijas y en pesos.

El punto que generó el quiebre en la confianza fue que en marzo de 2024 desde la empresa les informaron que se ajustaría el monto de la cuota y en algunos casos trepó de 7 mil a 43 mil pesos.

Según puntualizó, para los padres que no accedieron a pagar ese valor, dieron la posibilidad de reintegrar el dinero. Otros, siguieron buscando una alternativa para lograr que sus hijos pudieran viajar.

Sin embargo, no pudieron concretar ningún acuerdo y decidieron probar con la mediación del ámbito de Defensa del Consumidor que tampoco les dio resultado porque la empresa nunca se presentó.

“Siete meses antes de viajar le tuve que decir a mi hijo que yo no podía seguir pagándole el viaje”, dijo una de las madres, Analía Arévalo.

Con toda la documentación y las conversaciones que mantuvieron en las distintas etapas con los representantes de la empresa acudieron a la Justicia para obtener una respuesta.

El proceso se sigue en el Juzgado Civil y Comercial 1 por daños y perjuicios e incumplimiento contractual. “Queremos que se haga justicia, que la jueza nos escuche”, planteó la damnificada.

Arévalo explicó que en algún momento del proceso se encontraron vía Zoom con los representantes de Viafim quienes los trataron de “ignorantes” por no saber leer.

Ellos argumentaron que en el contrato firmado estaban incluidos una serie de ítems que los padres no vieron. “Son hojas que agregaron después”, denunció y acotó que, además, falsificaron firmas.

