Exmilitar condenado: en el cuartel de Azul abusó de dos soldadas voluntarias

Un exmilitar que había sido procesado por hechos de abuso sexual en perjuicio de soldadas voluntarias que estaban a su cargo en el Regimiento de Caballería de Tanques 10 "Húsares de Pueyrredón" de Azul fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.



Lo decidido fue el resultado de un juicio que desde semanas atrás venía desarrollándose en el Tribunal Oral Federal con asiento en la ciudad de Mar del Plata.



El fallo con veredicto condenatorio para el exmilitar se anunció anteayer viernes. E implicó que, junto con la pena de prisión en suspenso dictada, el acusado tenga que pagar cinco millones de pesos a cada una de las víctimas, en concepto de reparación por los daños sufridos.



El condenado en esta instancia del juicio oral es oriundo de la ciudad chubutense de Esquel, figura con actual domicilio en Azul, tiene 48 años y se llama Héctor Lorenzo Andersen.



En el debate estuvo asistido por Germán Senn, abogado que ejerció su defensa de manera particular; mientras que desde la Acusación intervino en ese proceso el fiscal General subrogante Carlos Fioriti.



De manera unánime, los jueces Roberto Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini se pronunciaron a favor de declarar a Andersen autor del delito de abuso sexual simple en perjuicio de dos de las jóvenes que lo habían denunciado por esos hechos que, según también se dio por demostrado, cometiera "en concurso real de acciones" mientras desempeñaba tareas en la guarnición militar con asiento en Azul.



En el mismo proceso, Héctor Lorenzo Andersen -que ya está alejado del Ejército- fue absuelto de otro caso de similares características "por haber mediado retiro de acusación", se menciona en el fallo.



Si bien el juicio había comenzado con una tercera víctima, esa mujer no concurrió a declarar a una de las audiencias y el Tribunal dispuso no incorporar por lectura su relato.



De esa manera, al no poder llevarse adelante dicha acusación, los jueces absolvieron a Andersen con respecto a ese caso por el que también había sido denunciado años atrás.



Además, el exmilitar fue inhabilitado de manera "especial, absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos". Y considerando que le fue dictada una pena de prisión en suspenso, una vez que lo resuelto adquiera firmeza deberá cumplir con diferentes pautas de conducta durante dos años y seis meses.



Dichas obligaciones, para que no le sea revocada la condicionalidad de la sanción que recibió, incluyen que tenga que fijar domicilio, "someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal", "abstenerse de contactar y acercarse a las víctimas y familiares" por cualquier medio y formar parte de un programa denominado "Dispositivo Masculinidades", que de manera conjunta desarrollan la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Azul y el Patronato de Liberados perteneciente al Ministerio de Justicia bonaerense.



También, como siempre ocurre con personas que son condenadas por ilícitos de estas características, de quedar firme este fallo Andersen tendrá que figurar inscripto en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.



Denunciado



Los hechos por los que Andersen resultó condenado en este debate datan como ocurridos durante el año 2022, cuando era superior de dos de las mujeres víctimas en el cuartel de Azul.



Según se probó, la primera de esas jóvenes había ingresado al Ejército Argentino en agosto de 2022 para prestar servicios en el puesto de mantenimiento, que en aquel entonces estaba a cargo en la guarnición local del sargento Primero Andersen.



En esas circunstancias, y hasta el 1° de diciembre del mismo año, el hombre abusó sexualmente de la joven mediante tocamientos, aprovechándose de su autoridad como superior.



Durante esos meses, la mujer denunció hostigamiento y dijo que el por entonces Sargento Primero le proponía que se traten con confianza, que le dé abrazos y lo bese cerca de la boca.



La joven también relató que su superior se le acercaba y que, sin su consentimiento, le hacía masajes en los hombros; mientras le decía que se relaje porque estaba "re tensa".



A su vez, el hombre le hacía comentarios de índole sexual y le preguntaba sobre su vida personal.



De acuerdo con el testimonio de la joven, la negativa que manifestaba ante los acercamientos generó en el imputado enojo y amenazas con darla de baja del Ejército. Además, Andersen le escribía y la hostigaba a través de WhatsApp y por redes sociales.



Según la investigación, el relato brindado por esa joven -primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial- posibilitó que dos soldadas más también hicieran denuncias contra Andersen.



En el segundo hecho, la víctima afirmó haber sufrido las mismas maniobras por parte del exmilitar condenado. Por lo menos, desde octubre a fines de noviembre de 2022, mientras ella también prestaba servicios en el puesto de mantenimiento del cuartel de Azul que estaba a cargo de Andersen.



Su abogado apelará el fallo



Una vez que la competencia en estos hechos quedó definida, desde la Justicia Federal con asiento en Azul en las denuncias formuladas contra Héctor Lorenzo Andersen intervinieron el juez Gabriel Di Giulio y la fiscal Adjunta María José Buglione.



Sobre la base de lo investigado, el magistrado azuleño había procesado al exmilitar en mayo de 2023 y meses más tarde se pronunció a favor de elevar a juicio ese expediente. La causa que hace dos días se tradujo en el dictado del veredicto condenatorio para el imputado por estos episodios, sucedidos cuando tenía a su cargo en el Regimiento de Caballería de Tanques 10 "Húsares de Pueyrredón" a las jóvenes que después lo denunciaron por aquellos hechos de índole sexual que sufrieron.



"La supremacía de mando de Andersen, en cuanto a la posición privilegiada de poder, y la vulnerabilidad de las soldadas en el contexto descripto, fue aprovechado para desplegar su accionar", había concluido el juez Federal Di Giulio cuando elevó a juicio esta causa en febrero de 2024 y, en consecuencia, rechazó un pedido para que Andersen fuera sobreseído.



Aquella solicitud la había formulado su defensor Particular Germán Senn, quien en un contacto mantenido ayer con EL TIEMPO refirió que ahora tiene previsto recurrir ante Casación lo decidido para su cliente en este debate.



El dato



Anteayer viernes sólo se dio a conocer el veredicto del fallo para el exmilitar. Los fundamentos de la sentencia, según fue comunicado desde el Tribunal que lo condenó, se anunciarán el próximo 2 de octubre. (Con información de Diario El Tiempo de Azul)

